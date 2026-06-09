Σοβαρό τροχαίο στην Κυλλήνη: Αυτοκίνητο καρφώθηκε σε τοίχο – Τραυματίστηκε η οδηγός

Ένα πραγματικά σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην Κυλλήνη το πρωί της Τρίτης (9/6) με αποτέλεσμα να κινδυνεύσει να χάσει την ζωή της μία γυναίκα.

Όπως μεταδίδει το patrisnews, η οδηγός του οχήματος -κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από την Αστυνομία, φέρεται να έχασε τον έλεγχο, εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε μαντρότοιχο ενοικιαζόμενων δωματίων στην περιοχή της Κυλλήνης.

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Η κινητοποίηση των Αρχών ήταν άμεση και επί τόπου έσπευσαν δυνάμεις της ΠΥ των Λεχαινών για τον απεγκλωβισμό της γυναίκας καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όπου παρέλαβε την τραυματία και τη μετέφερε στο Κέντρο Υγείας της Γαστούνης αρχικά, και στη συνέχεια στο “Ανδρέας Παπανδρέου” του Πύργου.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το τροχαίο ατύχημα ερευνώνται από τις αρχές