Φωτιά στην Εύβοια: Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά – Παραμένουν στο σημείο ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Πολύ καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου 20/6 στον Αλμυροπόταμο Εύβοιας.

Όπως δήλωσε στο evima.gr ο δήμαρχος Καρύστου Λευτέρης Ραβιόλος η φωτιά παρουσιάζει καλύτερη εικόνα καθώς δεν φαίνεται όπως είπε να υπάρχει ενεργό μέτωπο αυτή την ώρα.

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«Η φωτιά πέρασε μέσα από υποσταθμό της ΔΕΗ στους Ραπταίους με αποτέλεσμα να υπάρξει διακοπή ρεύματος προκειμένου να γίνουν ρίψεις από αέρος. Έγινε γρήγορα εκκένωση των δύο χωριών και ευτυχώς δεν απειλήθηκαν σπίτια» ανέφερε.

Τα εναέρια μέσα αποσύρθηκαν από το έργο της κατάσβεσης μόλις έπεσε το σκοτάδι, ωστόσο παραμένουν όλα τα επίγεια μέσα πυρόσβεσης που επιχειρούν για να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν και επιχειρούν 120 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 4ης, της 10ης και της 20ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 35 οχήματα.

Νωρίτερα, το 112 με μήνυμα του προς τους πολίτες που βρίσκονται στις περιοχές Μεσοχώρια και Ραπταίοι τους ζήτησε να απομακρυνθούν προς τα Στύρα.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Αλμυροπόταμος της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Μεσοχώρια και Ραπταίοι απομακρυνθείτε προς Στύρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών» αναφέρει το μήνυμα του 112.