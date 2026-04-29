Σοβαρό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό – Τραυματίστηκε η οδηγός του ΙΧ

Τροχαίο ατύχημα με μια τραυματία σημειώθηκε γύρω στις 06:00 το πρωί της Τετάρτης, 29 Απριλίου, στη Θεσσαλονίκη, στο φανάρι της Αγχιάλου, στο ρεύμα προς Χαλκηδόνα.

Σύμφωνα με το rthess, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες σημειώθηκε σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτου με φορτηγό. Η οδηγός του αυτοκινήτου εγκλωβίστηκε μέσα στο όχημα και χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής για να βγει από το όχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχοντας τις αισθήσεις της μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.