Σοβαρό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό – Τραυματίστηκε η οδηγός του ΙΧ
Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο έχοντας τις αισθήσεις της
Τροχαίο ατύχημα με μια τραυματία σημειώθηκε γύρω στις 06:00 το πρωί της Τετάρτης, 29 Απριλίου, στη Θεσσαλονίκη, στο φανάρι της Αγχιάλου, στο ρεύμα προς Χαλκηδόνα.
Σύμφωνα με το rthess, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες σημειώθηκε σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτου με φορτηγό. Η οδηγός του αυτοκινήτου εγκλωβίστηκε μέσα στο όχημα και χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής για να βγει από το όχημα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, έχοντας τις αισθήσεις της μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
