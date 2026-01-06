Σοκαριστικό τροχαίο στην Αχαΐα: Τέσσερις τραυματίες μετά την σύγκρουση δύο αυτοκινήτων

Ένα τρομακτικό τροχαίο συνέβη τα ξημερώματα της Τρίτης (6/1) όταν δύο ΙΧ συγκρούστηκαν σε περιοχή της Αχαΐας.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το tempo24.news, δύο οχήματα συγκρούστηκαν με σφοδρότητα, με αποτέλεσμα τέσσερις τραυματίες να μεταφερθούν στο Νοσοκομείο, τρεις από το ένα όχημα και ένας από το δεύτερο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σημείο επικράτησε πανικός καθώς η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που τμήματα των οχημάτων μετατράπηκαν σε άμορφες μάζες σιδερικών.

Η Τροχαία διερευνά τα ακριβή αίτια του συμβάντος.