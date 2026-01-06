Θεωρείτε ότι με τη σύλληψη Μαδούρο από τις ΗΠΑ ανοίγει ο δρόμος για κύμα συλλήψεων ηγετών;
Αμαλιάδα: Θρήνος για τον 34χρονο που σκοτώθηκε σε τροχαίο μετά από σύγκρουση 2 ΙΧ – Στη ΜΕΘ νοσηλεύεται ο συνοδηγός (εικόνες)

Στο άλλο ΙΧ επέβαιναν δύο άτομα που γλύτωσαν με ελαφρά τραύματα

Αμαλιάδα: Θρήνος για τον 34χρονο που σκοτώθηκε σε τροχαίο μετά από σύγκρουση 2 ΙΧ – Στη ΜΕΘ νοσηλεύεται ο συνοδηγός (εικόνες)
Ένα ακόμη σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (5/1), αυτή τη φορά στην Αμαλιάδα, όταν δύο ΙΧ συγκρούστηκαν επί της οδού Αντωνίου Πετραλιά.

Από το τροχαίο έχασε την ζωή του ένα οδηγός, 34 ετών προσθέτοντας στον… φόρο αίματος που πληρώνεται κάθε μέρα στους δρόμους της χώρας. Σύμφωνα με το patrisnews, το τροχαίο σημειώθηκε κοντά σε σούπερ μάρκετ, όταν το όχημα στο οποίο επέβαινε ο 34χρονος κινείτο από κάθετο δρόμο και επιχείρησε να εισέλθει στην οδό Αντωνίου Πετραλιά, όπου συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που κατευθυνόταν από τον κόμβο της Κουρούτας προς την Αμαλιάδα.

Στο κόκκινο όχημα επέβαιναν ο άτυχος 34χρονος και ακόμη ένας άνδρας, ηλικίας 42 ετών, ο οποίος τραυματίστηκε πολύ σοβαρά. Ο 42χρονος διακομίστηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Αμαλιάδας και στη συνέχεια στο Ασκληπιείο, όπου νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, με την κατάστασή του να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη.

Στο δεύτερο αυτοκίνητο επέβαιναν δύο άτομα, τα οποία τραυματίστηκαν ελαφρύτερα και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

