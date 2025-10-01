Σοκ στην Άρτα: 28χρονη έγκυος πέθανε λίγες ώρες μετά την εισαγωγή της στο νοσοκομείο

Σοκ και θλίψη προκάλεσε ο θάνατος 28χρονης εγκύου στο Νοσοκομείο Άρτας, λίγες μόλις ώρες μετά την εισαγωγή της.

Η γυναίκα, έγκυος στους πρώτους μήνες, εισήχθη στη Μαιευτική κλινική, όπου της χορηγήθηκε αγωγή, καθώς ήταν η μοναδική νοσηλευόμενη. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η κατάστασή της επιδεινώθηκε ραγδαία και μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ, όπου και κατέληξε.

Σύμφωνα με το epiruspost.gr, οι γιατροί πάλεψαν επί 24 ώρες να τη διατηρήσουν στη ζωή, χωρίς όμως αποτέλεσμα, γεγονός που συγκλόνισε την τοπική κοινωνία.

Το κλίμα στο νοσοκομείο είναι ιδιαίτερα βαρύ, ενώ έχει αποφασιστεί η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου.