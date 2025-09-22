Ηράκλειο: Στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ αγοράκι 3 ετών – Παρασύρθηκε από Ι.Χ. που οδηγούσε ο πατέρας του

Τραυματισμένο μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ ένα αγοράκι τριών ετών από περιοχή των Μοιρών του Δήμου Φαιστού Ηρακλείου.

Ο τραυματισμός του μικρού αγοριού φέρεται να προκλήθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε ο πατέρας του. Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (22.09) και το αγοράκι αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μοιρών.

Σύμφωνα με το διοικητή του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου όπου αρχικά μεταφέρθηκε το αγοράκι , το 3χρονο παιδί φέρει θλάσεις στον πνευμονοθώρακα και βρίσκεται για αναπνευστική υποστήριξη στην ΜΕΘ στο ΠΑΓΝΗ.