Σοκ με 55χρονο στη Ρόδο – Καταγγέλθηκε από την κόρη του για βιασμό και αιμομιξία

Πραγματικό σοκ έχει προκαλέσει η υπόθεση αιμομιξίας στη Ρόδο με θύμα μία 31χρονη και δράστη τον πατέρα της, ο οποίος συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης (27/11).

Σύμφωνα με τη dimokratiki.gr, η αφετηρία της ποινικής διερεύνησης ήταν η αναφορά κοινωνικής υπηρεσίας που εντόπισε ενδείξεις σοβαρής κακοποίησης.

Η Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου παρήγγειλε προκαταρκτική εξέταση, την οποία ανέλαβε αξιωματικός της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων. Η συγκρότηση της δικογραφίας με καταγγελλόμενες πράξεις βιασμού κατ’ εξακολούθηση, αιμομιξίας, κατάχρησης ανηλίκου από οικείο και ενδοοικογενειακής βίας, οδήγησε στην έκδοση εντάλματος σύλληψης.

Τι καταγγέλλει η 31χρονη

Η 31χρονη κατέθεσε χωρίς όρκο και παρουσία ψυχολόγου, προκειμένου να διασφαλιστεί προστατευτικό περιβάλλον. Περιέγραψε ότι ο πατέρας της άρχισε να την εξαναγκάζει σε σεξουαλικές πράξεις από την ηλικία των 16 ετών. Σύμφωνα με την κατάθεση, τα περιστατικά συνέβαιναν εντός της οικίας όπου διέμενε με τη γιαγιά της, μετά τον χωρισμό των γονέων.

Κατέγραψε ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα βίωνε καθημερινή ή σχεδόν καθημερινή κακοποίηση, με ένταση που, όπως περιγράφει, έφτανε σε πολλαπλές επιθέσεις στην ίδια ημέρα. Ανέφερε ευθείες απειλές κατά της ζωής της σε περίπτωση αποκάλυψης, καθώς και επεισόδια βίας στο οικιακό περιβάλλον.

Στην ίδια κατάθεση επεσήμανε ότι ο 55χρονος ήταν για χρόνια εξαρτημένος από κάνναβη, ενώ περιέγραψε συμπεριφορές απρόβλεπτες και απειλητικές. Δήλωσε ότι μετά από κάθε περιστατικό κλεινόταν στο δωμάτιο και έκλαιγε, ότι αισθανόταν παγιδευμένη και πως κάθε απόπειρα απομάκρυνσης ναυαγούσε είτε λόγω οικονομικής αδυναμίας είτε επειδή ο 55χρονος την εντόπιζε και επανερχόταν στην καθημερινότητά της.

Τόνισε ότι τα περιστατικά σταμάτησαν πριν από 4 χρόνια, όταν έμεινε έγκυος στο δεύτερο παιδί της και επιχείρησε οριστικά να απομακρυνθεί. Η 31χρονη εξήγησε πως δεν αντιλήφθηκε αρχικά την πιθανότητα αιμομιξίας για το δεύτερο παιδί, καθώς εκείνη την περίοδο διατηρούσε σχέση με άλλον άνδρα. Η αποκάλυψη ήρθε με την επιστημονική εξέταση.

Οι φράσεις που καταγράφονται περιγράφουν ψυχική κατάρρευση και αίσθηση απόλυτου ελέγχου. Η 31χρονη μιλά για ένα περιβάλλον φόβου, για χρόνια εξουσίας που ασκούνταν πάνω της και για απώλεια κάθε αίσθησης αυτοδιάθεσης. Αναφέρει ότι ζήτησε στήριξη όταν αντιλήφθηκε πως η ασφάλεια των παιδιών της και η δική της εξαρτώνται από την παρέμβαση των αρχών.

Η κατάθεση συνοδεύεται από παρατηρήσεις της ψυχολόγου για την ανάγκη θεραπευτικής υποστήριξης και για την τρωτότητα που εμφανίζει σε συνθήκες πίεσης, στοιχεία που οι ανακριτικές αρχές συνεκτιμούν ως προς τη συνοχή και τη βαρύτητα των ισχυρισμών.

Ρόδος: Ο 55χρονος σταμάτησε όταν «κατάλαβαν ότι δεν είναι σωστό» – Τι ισχυρίζεται

Ο 55χρονος, όταν κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις, αρνήθηκε το αδίκημα του βιασμού. Παραδέχτηκε μόνο ότι υπήρξε για σύντομο χρονικό διάστημα σεξουαλική επαφή, την οποία χαρακτήρισε συναινετική και ισχυρίστηκε ότι σταμάτησε όταν «κατάλαβαν ότι δεν είναι σωστό».

Με την απολογία που έχει οριστεί για τη Δευτέρα, ο Ανακριτής θα αξιολογήσει το σύνολο των στοιχείων. Στον ζυγό μπαίνουν οι καταθέσεις της 31χρονης, οι εξηγήσεις του 55χρονου, το εργαστηριακό αποτέλεσμα με συμβατότητα 99,9%, οι παρατηρήσεις του ψυχολόγου, οι αναφορές κοινωνικής υπηρεσίας και τυχόν επιπλέον πραγματογνωμοσύνες.

Οι κοινωνικές δομές έχουν ήδη ενεργοποιηθεί για την επιτήρηση του οικογενειακού πλαισίου, την ψυχολογική στήριξη της 31χρονης και την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών στα παιδιά.