ΚΚΕ: Ο Μητσοτάκης και η κυβέρνηση να επιστρέψουν πίσω στους αγρότες τα κλεμμένα

Σφοδρή επίθεση στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ εξαπέλυσε το ΚΚΕ με ανακοίνωση του.

Συγκεκριμένα, όπως τονίζει απαντώντας στην κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού στο Facebook η «κυβέρνηση καλά θα κάνει να επιστρέψει πίσω στους πραγματικούς δικαιούχους βιοπαλαιστές αγρότες τα κλεμμένα, μέχρι το τελευταίο ευρώ».

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«Αντί ο κ. Μητσοτάκης να κουνάει το δάχτυλο για το τρελό φαγοπότι που στήθηκε στον ΟΠΕΚΕΠΕ με ευθύνη κυβερνητικών και κομματικών στελεχών της ΝΔ και με τις ευλογίες της πολιτικής της ΚΑΠ της ΕΕ, το λιγότερο που απαιτείται να κάνει η κυβέρνηση του είναι να επιστρέψει πίσω στους πραγματικούς δικαιούχους βιοπαλαιστές αγρότες τα κλεμμένα, μέχρι το τελευταίο ευρώ» ανέφερε αρχικά για να προσθέσει:

«Όσο για τα έργα και τις υποδομές που διαφημίζει, αυτό που αποδεικνύουν τα Τέμπη, οι Βιολάντες και οι Ασπρόπυργοι, είναι πως η “μεγάλη εκκρεμότητα” που δεν πρόκειται ποτέ να κλείσει η κυβέρνηση της ΝΔ, όπως και καμιά κυβέρνηση που υπηρετεί τα καπιταλιστικά κέρδη, είναι τα αναγκαία έργα που έχουν ως βασική προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής, την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους δουλειάς. Αυτά θα τα επιβάλουν με την οργανωμένη πάλη τους οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, με το ΚΚΕ μπροστά».