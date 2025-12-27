Σέρρες: Συνεχίζεται το θρίλερ με την εξεφάνιση του διοικητή της Πυροσβεστικής Άνω Ποροΐων – Δεν ανήκει στον 45χρονο το αυτοκίνητο

Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει το θρίλερ στις Σέρρες γύρω από την εξαφάνιση του διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Άνω Ποροΐων, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν την περασμένη Τρίτη.

Το βράδυ της Παρασκευής υπήρξε κινητοποίηση των Αρχών, όταν εντοπίστηκε όχημα που έμοιαζε με το αυτοκίνητο του 45χρονου στην κορυφογραμμή του όρους Μπέλλες, στο φυλάκιο Παπαδοπούλα, σε υψόμετρο περίπου 1.600 μέτρων, κοντά στην περιοχή Ιστίμπεη. Ωστόσο, νεότερα στοιχεία ανέτρεψαν τα αρχικά δεδομένα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές της Πυροσβεστικής που επικαλείται η ΕΡΤ, το όχημα που βρέθηκε ήταν παρατημένο στο σημείο εδώ και αρκετό καιρό και δεν συνδέεται με την εξαφάνιση του διοικητή. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ενδέχεται να σχετίζεται με παλαιότερη υπόθεση παράνομης μετακίνησης μεταναστών.

Το αυτοκίνητο εντοπίστηκε από κυνηγούς που κινούνταν στην περιοχή από τη βουλγαρική πλευρά των συνόρων. Βρέθηκε σε μικρή απόσταση από σημείο όπου είχε εντοπιστεί νωρίτερα εξάρτημα αυτοκινήτου, το οποίο φέρεται να ταιριάζει στο μοντέλο του οχήματος του αγνοούμενου πυροσβεστικού διοικητή, γεγονός που εξακολουθεί να προβληματίζει τις Αρχές.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του 45χρονου συνεχίζονται με αμείωτη ένταση. Στην επιχείρηση συμμετέχουν ειδικά κλιμάκια της ΕΜΑΚ με εκπαιδευμένο σκύλο, πυροσβέστες και εθελοντές πυροσβέστες, αστυνομικές δυνάμεις, εθελοντές του ΟΦΚΑΘ με ορειβατικό τμήμα, χειριστές drone και οχήματα 4×4, η ΕΠΟΜΕΑ Σιντικής, η Πολιτική Προστασία του Δήμου Σιντικής, καθώς και μέλη του Κυνηγετικού Συλλόγου Ροδόπολης.

Υπενθυμίζεται ότι ο διοικητής της Πυροσβεστικής Άνω Ποροΐων αποχώρησε από το σπίτι του, όπου διαμένει με τη σύζυγό του και τα δύο τους παιδιά, προς άγνωστη κατεύθυνση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν είχε μαζί του κινητό τηλέφωνο ούτε τραπεζικές κάρτες, ενώ φορούσε στο χέρι του smartwatch, το οποίο εκτιμάται ότι ενδέχεται να αποδειχθεί καθοριστικό στοιχείο για την εξέλιξη των ερευνών.

Οι Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, με τις προσπάθειες εντοπισμού να επικεντρώνονται τόσο στην ορεινή περιοχή όσο και σε ευρύτερη ακτίνα γύρω από το τελευταίο γνωστό σημείο παρουσίας του.