Σέρρες: Εντοπίστηκε εξάρτημα αυτοκινήτου – Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του διοικητή της Πυροσβεστικής

Άκαρπες παρέμειναν και σήμερα οι έρευνες για την εξαφάνιση του διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Άνω Ποροΐων στις Σέρρες, Κωσταντίνου Γκίνη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ εντοπίστηκε σε μεγάλο υψόμετρο ένα εξάρτημα αυτοκινήτου, το οποίο ταιριάζει στο μοντέλο του οχήματος του 45χρονου Διοικητή του Πυροσβεστικού κλιμακίου των Άνω Ποροίων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 45χρονος αγνοείται από το πρωί της Τρίτης, καθώς έφυγε από το σπίτι που διαμένει με τη σύζυγο και τα παιδιά του και έκτοτε αναζητείται. Άφησε στο σπίτι του τα προσωπικά του αντικείμενα, το κινητό του τηλέφωνο και το πορτοφόλι του, όμως έφυγε με το αυτοκίνητο του.

Κλιμάκιο της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σιντικής, Πυροσβεστική, Αστυνομία, μέλη των εθελοντικών ομάδων της ΕΠΟΜΕΑ, του ΟΦΚΑΘ και του Κυνηγετικού Συλλόγου Ροδόπολης έψαξαν και σήμερα σε όλα δύσβατα σημεία. Το έργο βοήθησαν και drones.

Υπενθυμίζεται πως για την εξαφάνιση του 45χρονου έχει ενεργοποιηθεί το Silver Alert.

Αναλυτικά:

Αγαπητοί φίλοι,

Υπάρχει εξαφάνιση ενηλίκου.

Ο Κωνσταντίνος Γκίνης, 45 ετών, εξαφανίστηκε από το σπίτι του, στην Άνω Πορόϊα Σερρών, το πρωί της 23/12/25, όταν έφυγε από την οικία του προς άγνωστη κατεύθυνση και για άγνωστη αιτία με το υπ’ αριθμόν ΕΡΜ 4499 Ι.Χ.Ε όχημά του, μάρκας TOYOTA RAV-4, χρώματος ασημί. Έκτοτε αγνοείται.

Έχει μετωπική φαλάκρα και περιμετρικά της κεφαλής καστανά κοντά μαλλιά, καστανά μάτια, ύψος 1,76μ και είναι αδύνατος.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε δύο λεπτά μπουφάν χρώματος σκούρου μπλε και πετρόλ, γκρι πουλόβερ, μαύρο κοντομάνικο polo μπλουζάκι με λαχανί ρίγα στον γιακά, μαύρο παντελόνι με φερμουάρ στα πλαϊνά και μαύρα αθλητικά παπούτσια.

Η ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ, ειδοποιήθηκε από τους οικείους του το μεσημέρι της 24/12/2025 και μετά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ενεργοποιεί τον Κοινωνικό Συναγερμό SILVER ALERT, για την κινητοποίηση όλων για την ανεύρεσή του.

Η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο.

Εάν γνωρίζετε κάτι επικοινωνήστε με την υπηρεσία Silver Alert, όλο το 24ωρο, στην Εθνική Γραμμή SOS 1065.