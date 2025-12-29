Σέρρες: Θρίλερ για γερά νεύρα η εξαφάνιση του Διοικητή της Πυροσβεστικής – «Σήμερα έπρεπε να παρουσιαστεί στην υπηρεσία του»

Σε εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 45χρονου Κωνσταντίνου Γκίνη, διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Άνω Ποροΐων Σερρών, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν το πρωί της 23ης Δεκεμβρίου, όταν έφυγε από το σπίτι του χωρίς να δώσει σημεία ζωής.

Οι διασώστες συνεχίζουν εδώ και ημέρες να «χτενίζουν» την ευρύτερη περιοχή του όρους Μπέλλες, αναζητώντας οποιοδήποτε στοιχείο θα μπορούσε να αποκαλύψει την πορεία που ακολούθησε ο 45χρονος, ωστόσο μέχρι στιγμής οι έρευνες παραμένουν άκαρπες, εντείνοντας την αγωνία της οικογένειάς του.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ο Κωνσταντίνος Γκίνης έφυγε από το σπίτι όπου διέμενε με τη σύζυγό του και τα δύο παιδιά τους, χωρίς να πάρει μαζί του κινητό τηλέφωνο, πορτοφόλι ή τραπεζικές κάρτες. Το μόνο που είχε μαζί του ήταν το αυτοκίνητό του, με το οποίο κινήθηκε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Συγγενείς του 45χρονου δηλώνουν πως δεν υπήρξε καμία ένδειξη ότι αντιμετώπιζε κάποιο σοβαρό πρόβλημα. «Πήρε το αυτοκίνητό του και έφυγε. Δεν ξέρουμε τίποτα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κουνιάδος του, τονίζοντας ότι από εκείνη τη στιγμή δεν υπάρχει καμία πληροφορία για τις κινήσεις του. Αντίστοιχα, συγγενικό του πρόσωπο σημείωσε ότι «κανείς δεν τον είδε, δεν γνωρίζουμε απολύτως τίποτα».

Οι έρευνες δυσχέραναν τις πρώτες ημέρες λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, που δεν επέτρεπαν καθαρές εναέριες επιτηρήσεις. Πλέον, οι Αρχές εξετάζουν τα προσωπικά ηλεκτρονικά μέσα του 45χρονου, όπως το κινητό τηλέφωνο και τον φορητό υπολογιστή του, σε μια προσπάθεια να εντοπιστούν ενδεχόμενα στοιχεία ή επικοινωνίες που θα μπορούσαν να ρίξουν φως στην υπόθεση.

Την ίδια ώρα, συνάδελφοι και φίλοι κάνουν λόγο για έναν ιδιαίτερα αφοσιωμένο πυροσβέστη, με μεγάλη εμπειρία και άριστη γνώση της μορφολογίας της περιοχής, τόσο λόγω της υπηρεσίας του όσο και από προσωπικές του δραστηριότητες.

Συγκλονισμένη δηλώνει και η μητέρα του 45χρονου, η οποία αναφέρει ότι αδυνατεί να εξηγήσει την εξαφάνισή του. Όπως λέει, έχουν εξεταστεί πολλά ενδεχόμενα, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάποιο στοιχείο που να οδηγεί σε ασφαλές συμπέρασμα. Τονίζει επίσης ότι, παρά τις εκτεταμένες έρευνες και τον έλεγχο καμερών, δεν έχει εντοπιστεί ούτε το αυτοκίνητό του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι είχε εξεταστεί και το σενάριο ο 45χρονος να εξαφανίστηκε με δική του πρωτοβουλία. Ωστόσο, το ενδεχόμενο αυτό αποδυναμώθηκε, καθώς ο Κωνσταντίνος Γκίνης όφειλε σήμερα να παρουσιαστεί κανονικά στην υπηρεσία του, μετά τη λήξη της άδειάς του.

Όπως αναφέρουν οι εθελοντές διασώστες του ΟΦΚΑΘ, από τη στιγμή που δεν υπήρξε καμία ένδειξη επιστροφής του, οι έρευνες περνούν πλέον στη δικαιοδοσία της Ασφάλειας Σερρών, η οποία αναλαμβάνει τη συνέχεια της υπόθεσης.