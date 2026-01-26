Σέρρες: Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για την καθηγήτρια που φίμωσε 13χρονο μαθητή – «Έλεγε ότι ο γάτος είναι η μετεμψύχωση του πατέρα της»

Νέες καταγγελίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας μετά την καταδίκη της 60χρονης εκπαιδευτικού από τις Σέρρες για το περιστατικό με 13χρονο μαθητή, καθώς και μετά την απόφαση του υπουργείου Παιδείας να τεθεί σε διαθεσιμότητα.

Η ίδια παραμένει για ακόμη μία ημέρα κλεισμένη στο σπίτι της, ενώ γονείς και κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν μια κατάσταση που, όπως λένε, είχε ξεφύγει εδώ και καιρό.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, το περιστατικό κατά το οποίο η καθηγήτρια φέρεται να φίμωσε τον ανήλικο μαθητή με μονωτική ταινία μέσα στην τάξη αποτέλεσε «τη σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι». Όπως αναφέρουν γονείς μαθητών, η 60χρονη, η οποία διετέλεσε και διευθύντρια του Γυμνασίου Νέου Σουλίου Σερρών, είχε απασχολήσει επανειλημμένα τη σχολική κοινότητα με τη συμπεριφορά της.

Καυγάδες με συναδέλφους, εντάσεις με μαθητές και αντιπαραθέσεις ακόμη και με εργαζόμενους του σχολείου είχαν γίνει αντικείμενο συζήτησης. Εργαζόμενη του σχολείου περιγράφει ότι, μέχρι το 2020-2021, η κατάσταση ήταν διαχειρίσιμη, ωστόσο από το 2022 και μετά έγινε «αφόρητη».

Έμπαινε μέσα στο μάθημα που έκαναν οι καθηγητές μάθημα και τους μάλωνε, επιτίθονταν σε προσωπικό επίπεδο σε όλους. Υπήρχε ένα γάτος εδώ της γειτονιάς είναι ο γάτος, απλά είπε μάλλον είναι η μετεμψύχωση του πατέρα της. Απλά φοβόμασταν, εγώ από το προηγούμενο βράδυ σκεφτόμουν πώς θα έρθω στη δουλειά. Ήταν ο φόβος και ο τρόμος», ανέφερε, μιλώντας στο MEGA εργαζόμενη του σχολείου.

Την ίδια ώρα, ο πατέρας του 13χρονου μαθητή υποστηρίζει ότι το βασικό ζήτημα δεν είναι η τιμωρία της εκπαιδευτικού, αλλά η κατάσταση της υγείας της. Όπως επισημαίνει, «το πιο επικίνδυνο είναι ότι για χρόνια δινόταν η έγκριση σε αυτό το άτομο να διαχειρίζεται μια σχολική μονάδα».

«Χρειάζεται ψυχιατρική βοήθεια και την αρνείται», λέει ο σύζυγός της

Στο ίδιο μήκος κύματος και οι δηλώσεις του συζύγου της, ο οποίος μιλώντας σε τηλεοπτικές εκπομπές ανέφερε ότι η γυναίκα του αντιμετωπίζει σοβαρό ψυχικό πρόβλημα και αρνείται να δεχτεί ιατρική βοήθεια. Όπως είπε, από το 2005 έως το 2022 ακολουθούσε φαρμακευτική αγωγή, την οποία διέκοψε, με αποτέλεσμα –κατά τον ίδιο– η κατάστασή της να επιδεινωθεί δραματικά.

«Είναι αδύνατη η επικοινωνία. Χρειάζεται ψυχιατρική βοήθεια και την αρνείται. Τα προβλήματα είναι καθημερινά, στο σχολείο, στο σπίτι, στη γειτονιά. Έχω εξαντληθεί», δήλωσε, προσθέτοντας ότι έχουν ενημερωθεί εδώ και χρόνια οι αρμόδιοι προϊστάμενοι για τα περιστατικά.

Υπενθυμίζεται ότι η εκπαιδευτικός κατηγορήθηκε πως φίμωσε τον 13χρονο μαθητή με χαρτοταινία και ζήτησε από συμμαθητή του να του δέσει τα χέρια κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

Η ίδια φέρεται να υποστήριξε ότι επρόκειτο για «αστείο», ωστόσο η μητέρα του παιδιού προχώρησε σε επίσημη καταγγελία, οδηγώντας την υπόθεση στη Δικαιοσύνη.