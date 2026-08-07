Σέρρες: Σοκαριστικό βίντεο από τη στιγμή της μετωπικής ΙΧ με φορτηγό – Νεκροί 46χρονη και ο γιος της

Μια 46χρονη γυναίκα και ο 21χρονος γιος της είναι τα θύματα του τραγικού τροχαίου δυστυχήματος, που σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής 7/8 στον δρόμο Αμφίπολης – Δράμας, στο ύψος της Παλαιοκώμης, στις Σέρρες.

Το βίντεο από την μετωπική σύγκρουση που μετέδωσε η ΕΡΤ και είναι τραβηγμένο από την κάμερα του φορτηγού σοκάρει:

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Η μητέρα και ο γιος, με καταγωγή από την Αλβανία, ήταν μόνιμοι κάτοικοι της Παλαιοκώμης και εργάζονταν σε επιχείρηση εστίασης και την ώρα του δυστυχήματος πήγαιναν στη δουλειά τους.

Το δυστύχημα συνέβη περίπου στις 07:30, όταν, κάτω από συνθήκες που παραμένουν -μέχρι στιγμής- αδιευκρίνιστες, το ιδιωτικής χρήσης (ΙΧ) επιβατικό αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν μητέρα και γιος, συγκρούστηκε μετωπικά με φορτηγό.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα οι δύο επιβαίνοντες στο ΙΧ να σκοτωθούν ακαριαία. Ο 57χρονος οδηγός του φορτηγού τραυματίστηκε ελαφρά και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, όπου σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η ζωή του είναι εκτός κινδύνου.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από το τμήμα Τροχαίας, που εξετάζει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η μετωπική σύγκρουση.