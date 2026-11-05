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Τουρκία: Συνελήφθη ο δράστης των ένοπλων επιθέσεων με οκτώ νεκρούς στο Αφιόν Καραχισάρ

Η νομαρχία του Εσκί Σεχίρ ανακοίνωσε ότι ο ύποπτος εντοπίστηκε και συνελήφθη

Τουρκία: Συνελήφθη ο δράστης των ένοπλων επιθέσεων με οκτώ νεκρούς στο Αφιόν Καραχισάρ
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Συνελήφθη στο Εσκί Σεχίρ ο δράστης των ένοπλων επιθέσεων που σημειώθηκαν νωρίτερα σήμερα στην επαρχία Αφιόν Καραχισάρ της Τουρκίας και είχαν ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οκτώ άνθρωποι και να τραυματιστεί σοβαρά ένας ακόμη.

   Η νομαρχία του Εσκί Σεχίρ ανακοίνωσε ότι ο ύποπτος εντοπίστηκε και συνελήφθη, έπειτα από κοινή επιχείρηση της χωροφυλακής και της αστυνομίας.

   Οι αρχές κινητοποιήθηκαν έπειτα από καταγγελία στο κέντρο έκτακτης ανάγκης 112. Τρεις άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί στην περιοχή του χωριού Αγιαζινί και άλλοι τρεις κοντά στο χωριό Κιγίρ.

   Στο χωριό Γιουκαριταντίρ εντοπίστηκαν τραυματισμένες δύο γυναίκες, οι οποίες υπέκυψαν στα τραύματά τους στο νοσοκομείο. Ένας τραυματίας εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

   Η νομαρχία του Αφιόν Καραχισάρ ανακοίνωσε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεργάζονται για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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