Πατήσια: Συνελήφθη ο 43χρονος για τη διπλή δολοφονία με τσεκούρι στο Λουτράκι το 2020 – Βρέθηκαν πιστόλι και χειροβομβίδες

Χειροπέδες στον 43χρονο, υπήκοο Αλβανίας, που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία με τσεκούρι στο Λουτράκι, τον Οκτώβριο του 2020, πέρασε η Αστυνομία στα Πατήσια.

Συγκεκριμένα, ο άνδρας συνελήφθη σε διαμέρισμα στα Πατήσια, όπου εντοπίστηκαν ένα οπλισμένο πιστόλι και δύο χειροβομβίδες, ενώ οι Αρχές εξετάζουν πληροφορίες ότι ενδεχομένως προετοίμαζε νέα επίθεση.

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Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθη πρωινές ώρες χθες, Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026, 43χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή, ληστεία κατά συρροή και φθορά ξένης ιδιοκτησίας με φωτιά.

Για τον εντοπισμό του προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, ενώ ακολούθησε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε διαμέρισμα στην περιοχή των Κάτω Πατησίων.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, η οποία πραγματοποιήθηκε παρουσία εισαγγελικού λειτουργού και με τη συνδρομή της Ε.Κ.Α.Μ., εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 43χρονος.

Ειδικότερα, οι ανωτέρω αποφάσεις αφορούσαν διπλή ανθρωποκτονία που έλαβε χώρα στις 10 προς 11-10-2020 σε εξοχική κατοικία στο Λουτράκι Κορινθίας, όπου ο συλληφθείς φέρεται να τραυμάτισε θανάσιμα με χρήση τσεκουριού μία αλλοδαπή γυναίκα και έναν ημεδαπό άνδρα.

Ακολούθως, αφαίρεσε χρήματα και κοσμήματα από τα θύματα και στη συνέχεια μετέφερε και πυρπόλησε το όχημα της γυναίκας σε απομονωμένο σημείο.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε οικία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

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πιστόλι, ασημένιου χρώματος με ξύλινη λαβή,

-2- πλήρως λειτουργικές χειροβομβίδες,

-2- πυροδοτικοί μηχανισμοί αυτών,

-3- ζευγάρια μεταλλικών χειροπεδών,

άδεια διαμονής έτερου προσώπου, η οποία έφερε την φωτογραφία του 43χρονου

Ο 43χρονος συνελήφθη επίσης για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, καθώς και για πλαστογραφία και παράβαση των νομοθεσιών περί όπλων και περί αλλοδαπών.

Επίσης, στο πλαίσιο της διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας, πραγματοποιήθηκε αλληλογραφία, με τις αρμόδιες Αρχές Αλβανίας μέσω του Τμήματος INTERPOL της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, από την οποία προέκυψε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε και Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της εν λόγω χώρας για απόπειρα ένοπλης ληστείας κατά συναυτουργία.

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Παράλληλα, συνελήφθη και 41χρονη αλλοδαπή, η οποία κατηγορείται για υπόθαλψη εγκληματία καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Επισημαίνεται ότι, ο κατηγορούμενος έχει απασχολήσει στο παρελθόν για υποθέσεις ναρκωτικών, ληστείας, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, του Κ.Ο.Κ. και της νομοθεσίας περί παιγνίων.

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Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Το χρονικό της διπλής δολοφονίας

Η υπόθεση είχε αποκαλυφθεί στις 11 Οκτωβρίου 2020, όταν η 43χρονη Σβετλάνα, γνωστή και ως Φωτεινή, και ο 42χρονος φαρμακοποιός Ιωάννης Ζωνίτσας εντοπίστηκαν νεκροί σε εξοχική κατοικία στην περιοχή Φλάμπουρο Κορινθίας.

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Τα δύο θύματα είχαν δεχθεί αλλεπάλληλα χτυπήματα με τσεκούρι, με την αγριότητα της επίθεσης να οδηγεί από την πρώτη στιγμή τους αστυνομικούς στην εξέταση προσωπικών κινήτρων.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρέθηκε ο πρώην σύντροφος της 43χρονης, ο οποίος, σύμφωνα με τις τότε πληροφορίες, δεν είχε αποδεχθεί τον χωρισμό τους.

Η Σβετλάνα είχε έρθει στην Ελλάδα από την Οδησσό στα τέλη της δεκαετίας του 1990. Στη συνέχεια εγκαταστάθηκε στη Μύκονο, όπου παντρεύτηκε επιχειρηματία και απέκτησε μία κόρη. Μετά τον χωρισμό της επέστρεψε στο Λουτράκι, επιδιώκοντας ένα νέο ξεκίνημα.

Εκεί γνώρισε τον άνδρα που αργότερα βρέθηκε στο επίκεντρο των αστυνομικών ερευνών. Η σχέση τους, ωστόσο, δεν διήρκεσε, καθώς η γυναίκα αποφάσισε να απομακρυνθεί από εκείνον.

Λίγο καιρό αργότερα γνώρισε τον 42χρονο φαρμακοποιό, με τον οποίο είχε αναπτύξει ερωτική σχέση μόλις δύο εβδομάδες πριν από το έγκλημα. Οι δυο τους επρόκειτο να περάσουν μαζί το Σαββατοκύριακο στην εξοχική κατοικία της γυναίκας, όταν σημειώθηκε η φονική επίθεση.

Η ερωτική αντιζηλία, οι απειλές και το καμένο αυτοκίνητο

Ως βασικό ενδεχόμενο για το κίνητρο της διπλής ανθρωποκτονίας οι αστυνομικοί εξέταζαν από την αρχή την ερωτική αντιζηλία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχαν συγκεντρωθεί τότε, ο πρώην σύντροφος της Σβετλάνας φέρεται να είχε επιδείξει έντονη κτητικότητα απέναντί της, ενώ υπήρχαν αναφορές ότι την είχε απειλήσει μετά την απόφασή της να τερματίσει τη σχέση τους.

Μετά τη δολοφονική επίθεση, ο δράστης φέρεται να διέφυγε χρησιμοποιώντας το αυτοκίνητο της 43χρονης, ένα υβριδικό Toyota, το οποίο στη συνέχεια πυρπόλησε, επιχειρώντας να εξαφανίσει τα ίχνη του.

Οι έρευνες επικεντρώθηκαν στον πρώην σύντροφο της γυναίκας, ο οποίος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις διωκτικές Αρχές.

Ειδικότερα, σύμφωνα με δημοσιεύματα της εποχής, είχε συλληφθεί το 2014 για ληστεία και είχε αποφυλακιστεί το 2017.

Μετά το διπλό έγκλημα τα ίχνη του χάθηκαν, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο να είχε εγκαταλείψει την Ελλάδα και να είχε διαφύγει στην Αλβανία.

Η σύλληψη στα Πατήσια και οι πληροφορίες για νέα επίθεση

Έξι χρόνια αργότερα, οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών κατάφεραν να εντοπίσουν τον 44χρονο σε διαμέρισμα στα Πατήσια, όπου πραγματοποιήθηκε η επιχείρηση σύλληψής του.

Ο άνδρας φέρεται να χρησιμοποιούσε πλαστά στοιχεία ταυτότητας, ενώ παρά τον οπλισμό που είχε στην κατοχή του, ακινητοποιήθηκε χωρίς να προλάβει να αντιδράσει.

Η ανεύρεση του πιστολιού και των δύο χειροβομβίδων έχει ανοίξει νέο κύκλο ερευνών, με τις Αρχές να εξετάζουν τόσο την προέλευση του οπλισμού όσο και τις πληροφορίες ότι ο κατηγορούμενος ενδεχομένως σχεδίαζε νέα επίθεση.

Η σύλληψή του αποτελεί σημαντική εξέλιξη στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας που είχε συγκλονίσει το Λουτράκι τον Οκτώβριο του 2020, με τις έρευνες να συνεχίζονται για τις δραστηριότητές του κατά το διάστημα που παρέμενε ασύλληπτος.