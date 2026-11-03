Μακελειό στη Φθιώτιδα: Ανίψια του δράστη τα δύο θύματα που έπεσαν νεκρά μετά από συμπλοκή

Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για το διπλό φονικό που σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης, 3 Νοεμβρίου σε φάρμα στις Λιβανάτες Φθιώτιδας, με δράστη έναν Ινδό εργάτη που σκότωσε δύο συναδέλφους ομοεθνείς του μετά από καυγά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, τα δύο θύματα 26 και 24 χρονών, ήταν ανίψια του δράστη.

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Υπενθυμίζεται ότι, αμέσως μετά την αποτρόπαια πράξη του, ο φερόμενος ως δράστης ανέβηκε σε ένα σιλό της επιχείρησης και απειλούσε να βάλει τέλος στη ζωή του πέφτοντας στο κενό.

Πριν από λίγη ώρα, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την αστυνομία, ο δράστης, μετά από προσπάθειες ειδικού διαπραγματευτή, ο οποίος είχε μεταβεί στο σημείο μαζί με τις ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που είχαν αποκλείσει τον τόπο του διπλού εγκλήματος, πείστηκε να κατέβη από το σιλό και παραδόθηκε στους αστυνομικούς.

Όπως έγινε γνωστό, ο Ινδός εργάτης έχει τραύμα στο λαιμό πιθανότατα από αυτοτραυματισμό με το μαχαίρι, γι’ αυτό διακομίστηκε με ασθενοφόρο, συνοδεία των αστυνομικών, αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αταλάντης και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Λαμίας, όπου θα νοσηλευτεί φρουρούμενος.

Σημειώνεται ότι το διπλό έγκλημα έγινε γύρω στις 11.00 το πρωί μέσα στη χοιροτροφική μονάδα. Ο δράστης, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, επιτέθηκε εναντίον των δύο άλλων Ινδών εργατών και τους χτύπησε πολλές φορές με μαχαίρι. Ο ένας έπεσε νεκρός επιτόπου, ενώ ο δεύτερος διακομίστηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Στη συνέχεια ο δράστης ανέβηκε στο σιλό και απειλούσε ότι θα αυτοκτονήσει, αλλά τελικά πείστηκε να παραδοθεί.

Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η Ασφάλεια Λαμίας, η οποία διερευνά τα αίτια της διπλής δολοφονίας.