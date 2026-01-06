Σέρρες: Ομολόγησε την δολοφονία ο 16χρονος – Γρονθοκόπησε μέχρι θανάτου 17χρονο, “Μίλησε στην κοπέλα μου και νευρίασα”

Σοκαρισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία των Σερρών από τον αδόκητο θάνατο ενός 17χρονου αγοριού, μετά από άγριο καυγά με έναν 16χρονο. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος φαίνεται να ομολόγησε το απεχθές έγκλημα στις αρχές κατά την απολογία του.

Υποστήριξε ότι το θύμα είχε στείλει μήνυμα στην κοπέλα του πως «αν χωρίσει μαζί του, να τα φτιάξει με εκείνον». «Εγώ νευρίασα πολύ όταν το κατάλαβα. Τον είδα και τον χτύπησα» είπε.

Έτσι επιβεβαιώνονται οι πληροφορίες πως η αιματηρή συμπλοκή ξεκίνησε για προσωπικές διαφορές. Ο δράστης που συνελήφθη, ένας 16χρονος με ποινικό παρελθόν, πλησίασε τον 17χρονο και του έριξε αγκωνιά στο κεφάλι και αποχώρησε μαζί με τον φίλο του. Το θύμα δεν αισθανόταν καλά, επέστρεψε στο σπίτι του και κατέβηκε στο υπόγειο.

Εκεί τον εντόπισε νεκρό το επόμενο πρωί από άλλο μέλος της οικογένειας του.

Πώς ξεκίνησαν όλα

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το περιστατικό σημειώθηκε έξω από πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών, όπου βρισκόταν ο 17χρονος μαζί με έναν φίλο του. Εκεί φέρεται να συναντήθηκε με τον 16χρονο, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει έντονη λογομαχία και σωματική συμπλοκή για τα μάτια μίας κοπέλας.

Ο 17χρονος, επιστρέφοντας στο σπίτι, ένιωσε αδιαθεσία και κατέβηκε στο υπόγειο για να ξεκουραστεί. Λίγες ώρες αργότερα, περίπου στις 9 το πρωί, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Με ποινικό παρελθόν ο 16χρονος

Ο 16χρονος που συνελήφθη είναι γνώριμος στις Αρχές, καθώς – σύμφωνα με την Αστυνομία – έχει απασχολήσει και στο παρελθόν για υποθέσεις βίας και παραβατικότητας.

Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές έχουν στη διάθεσή τους υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, το οποίο εξετάζεται στο πλαίσιο της προανάκρισης.

«Το παιδί ήταν νεκρό για ώρες»

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ο 17χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο Σερρών στις 12:15 το μεσημέρι, ωστόσο οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είχε ήδη καταλήξει αρκετές ώρες νωρίτερα και δεν υπήρχε δυνατότητα παροχής βοήθειας.

Σε ανακοίνωσή του, ο κ. Γιαννάκος έκανε λόγο για ανησυχητική αύξηση των περιστατικών βίας μεταξύ ανηλίκων, επισημαίνοντας ότι χιλιάδες παιδιά καταλήγουν κάθε χρόνο στα νοσοκομεία τραυματισμένα από επιθέσεις συνομηλίκων τους, σε σχολεία, πλατείες και δημόσιους χώρους.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό τόσο στην τοπική κοινωνία όσο και ευρύτερα, αναδεικνύοντας για ακόμη μία φορά το σοβαρό ζήτημα της νεανικής βίας και της ανάγκης για ουσιαστική πρόληψη και παρέμβαση.