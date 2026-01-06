Τραγωδία στις Σέρρες: 17χρονος βρέθηκε νεκρός στο υπόγειο του σπιτιού του μετά από καυγά για μία κοπέλα – Συνελήφθη ένας 16χρονος

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία των Σερρών από τον θάνατος ενός 17χρονου αγοριού, ο οποίος, φέρεται να κατέληξε λίγη ώρα μετά από άγριο καυγά με συνομίληκό του.

Ο 17χρονος εντοπίστηκε νεκρός στο υπόγειο του σπιτιού του, στην πόλη των Σερρών. Νωρίτερα, το πρωί της ίδιας ημέρας, είχε δηλωθεί η εξαφάνισή του στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα.

Για τα μάτια μίας κοπέλας

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, είχε προηγηθεί έντονος διαπληκτισμός με έναν 16χρονο έξω από μαγαζί της περιοχής για τα μάτια μίας κοπέλας. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου φέρεται να υπήρξε έντονη σωματική αντιπαράθεση, με γροθιές και κλωτσιές.

Μάλιστα, ο 17χρονος φέρεται να δέχθηκε αγκωνιά στο κεφάλι από τον 16χρονο. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε έξω από κατάστημα στην πόλη, το θύμα βρισκόταν εκεί μαζί με έναν φίλο του. Ο ανήλικος που φέρεται να εμπλέκεται στο επεισόδιο αποχώρησε από το σημείο, ενώ ο 17χρονος επέστρεψε στην κατοικία του.

Λίγο αργότερα, αισθανόμενος αδιαθεσία, κατέβηκε στο υπόγειο του σπιτιού, όπου και κατέληξε. Τον άτυχο νεαρό εντόπισε νεκρό η αδελφή του λίγο μετά τις 09.00.

Οι Αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη του 16χρονου, ενώ αναζητείται ακόμη ένα άτομο που φέρεται να βρισκόταν μαζί του.

Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση, ενώ αναμένεται και το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης για τα ακριβή αίτια του θανάτου.