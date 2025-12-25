Σέρρες: Στα ύψη η αγωνία για τον διοικητή του Πυροσβεστικού Σώματος που αγνοείται – “Ξεσκονίζουν” το smartwatch του

Άκαρπες έχουν αποβεί μέχρι στιγμής οι έρευνες για τον διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Ποροΐων στις Σέρρες, τα ίχνη του οποίου έχουν χαθεί από την Τρίτη 23/12.

Ο Κωνσταντίνος Γκίνης, για τον οποίο έχει εκδοθεί Silver Alert, παραμένει άφαντος, παρόλο που ειδικά κλιμάκια της ΕΜΑΚ και εκπαιδευμένος σκύλος σαρώνουν τις Σέρρες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Αρχές ελπίζουν επίσης να πάρουν απαντήσεις από το smartwatch που φορούσε την ημέρα της εξαφάνισής του, ενώ και σήμερα drone θα ερευνήσει προσεκτικά ορεινές, αγροτικές και δύσβατες περιοχές.

Την εξαφάνισή του δήλωσε στο τοπικό αστυνομικό τμήμα η σύζυγός του, όταν διαπίστωσε πως λείπει για περισσότερες από 24 ώρες. Επίσης, οι αστυνομικές αρχές αναζητούν και το αυτοκίνητο του διοικητή.

Συγγενής του 45χρονου ανέφερε στο Mega πως ο άντρας δεν έχει μαζί του προσωπικά αντικείμενα, ενώ λείπει το αυτοκίνητό του. «Δεν ξέρουμε εάν τον απασχολούσε κάτι, δεν τον είδε κανείς», ανέφερε.

«Από χθες (σ.σ. 23.12.2025) στις 9:30 το πρωί που αγνοείται δεν έχουμε κανένα σημάδι», λέει ο σύζυγος της αδελφής του 45χρονου και πρόσθεσε: «Δεν πήρε μαζί του προσωπικά αντικείμενα, ούτε κινητό, ούτε πορτοφόλι. Όμως πήρε το αυτοκίνητο του. Πριν φύγει δεν είπε σε κανέναν τίποτα. Δεν γνωρίζει κανείς τίποτα, δεν είδε κανείς τίποτα. Δεν φαινόταν να τον απασχολεί κάτι».