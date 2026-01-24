Σέρρες: Σε 24 μήνες φυλάκιση καταδικάστηκε η καθηγήτρια που φίμωσε κι έδεσε μαθητή με χαρτοταινία

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία στις Σέρρες από το περιστατικό σε Γυμνάσιο, όπου καθηγήτρια φίμωσε και έδεσε μαθητή με χαρτοταινία επειδή έκανε φασαρία.

Η 60χρονη, που είναι και διευθύντρια του σχολείου, καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης δύο ετών, χωρίς αναστολή.

Η δίκη της 60χρονης καθηγήτριας έγινε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Σερρών όπου την καταδίκασε 18 και 6 μήνες ποινή φυλάκισης και να την μετατρέπει σε χρηματική ποινή προς 10 ευρώ ημερησίως.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας

Οδηγίες, προκειμένου να προβούν άμεσα σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που προβλέπει η εκπαιδευτική νομοθεσία, έδωσε ο γενικός γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, Γιάννης Παπαδομαρκάκης, στον περιφερειακό διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και στον διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στη δικαιοδοσία των οποίων είναι το σχολείο των Σερρών, όπου σημειώθηκε περιστατικό, κατά το οποίο, σύμφωνα με δημοσιεύματα, καθηγήτρια έκλεισε το στόμα μαθητή με ταινία.

Σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση από το υπουργείο, υπήρξε ενημέρωση για το περιστατικό και, πέρα από τις απαιτούμενες ενέργειες που προβλέπει η εκπαιδευτική νομοθεσία για τις περιπτώσεις αυτές, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, διερευνώνται πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού, με γνώμονα την προστασία της σχολικής κοινότητας και τον σεβασμό στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Σύμφωνα με την καταγγελία της μητέρας του, το παιδί έμεινε φιμωμένο και δεμένο “αγχωμένο και τρομοκρατημένο” καθ’ όλη τη διάρκεια της διδακτικής ώρας και τον βρήκε την επόμενη ώρα η φιλόλογος, η οποία τον έλυσε. Μάλιστα, όπως αναφέρει η μητέρα, την επόμενη μέρα η καθηγήτρια είπε στο παιδί: “σήμερα έχω φέρει μεγαλύτερη χαρτοταινία για να σε δέσω πιο σφιχτά“.

Το περιστατικό στο Γυμνάσιο

Όπως αναφέρει το ΕΡΤNews, το περιστατικό σημειώθηκε σε γυμνάσιο των Σερρών το πρωί της Παρασκευής, με την καθηγήτρια να κλείνει το στόμα του μαθητή με ταινία, καθώς φέρεται να υποστήριξε ότι έκανε φασαρία μέσα στην τάξη.

Η 60χρονη καθηγήτρια, η οποία είναι και διευθύντρια του Γυμνασίου, κατά την πρώτη διδακτική ώρα έβαλε μονωτική ταινία στο στόμα του ανήλικου μαθητή. Στη συνέχεια, φέρεται να έδωσε εντολή σε έναν συμμαθητή του να του δέσει τα χέρια με χαρτοταινία.

Το περιστατικό καταγγέλθηκε το μεσημέρι της ίδιας ημέρας από τη 44χρονη μητέρα του μαθητή στην Ασφάλεια Σερρών.

Η 60χρονη συνελήφθη στο σπίτι της από αστυνομικούς και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Σερρών, προκειμένου να απολογηθεί για τις πράξεις της. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη βία και σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων.