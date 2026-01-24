Σέρρες: Συνελήφθη καθηγήτρια που φίμωσε με μονωτική ταινία μαθητή και έδωσε εντολή να τον δέσουν γιατί… έκανε φασαρία

Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε σε σχολείο των Σερρών, όπου μια καθηγήτρια συνελήφθη με την κατηγορία ότι έκλεισε το στόμα 13χρονου μαθητή με μονωτική ταινία.

Όπως αναφέρει το ΕΡΤNews, το περιστατικό σημειώθηκε σε γυμνάσιο των Σερρών το πρωί της Παρασκευής, με την καθηγήτρια να κλείνει το στόμα του μαθητή με ταινία, καθώς φέρεται να υποστήριξε ότι έκανε φασαρία μέσα στην τάξη.

Η 60χρονη καθηγήτρια, η οποία είναι και διευθύντρια του Γυμνασίου, κατά την πρώτη διδακτική ώρα έβαλε μονωτική ταινία στο στόμα του ανήλικου μαθητή. Στη συνέχεια, φέρεται να έδωσε εντολή σε έναν συμμαθητή του να του δέσει τα χέρια με χαρτοταινία.

Το περιστατικό καταγγέλθηκε το μεσημέρι της ίδιας ημέρας από τη 44χρονη μητέρα του μαθητή στην Ασφάλεια Σερρών.

Η 60χρονη συνελήφθη στο σπίτι της από αστυνομικούς και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Σερρών, προκειμένου να απολογηθεί για τις πράξεις της. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη βία και σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων.

Η προβληματική συμπεριφορά πριν από δύο εβδομάδες

Σύμφωνα με έγκυρες πηγές του ThessPost.gr από το σχολικό περιβάλλον, δεν είναι η πρώτη φορά όπου η συγκεκριμένη καθηγήτρια ηλικίας 60 ετών απασχόλησε την εκπαιδευτική κοινότητα και κατ’ επέκταση την τοπική κοινωνία των Σερρών.

Η συμπεριφορά της δεν πέρασε απαρατήρητη, αντιθέτως τα σημάδια ήταν εμφανέστατα, όταν πριν από περίπου δύο εβδομάδες εντόπισε στο προαύλιο του σχολείου μια αδέσποτη γάτα, στα μάτια της οποίας είδε τον… πατέρα της, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές. Είναι χαρακτηριστικό ότι το συγκεκριμένο περιστατικό κινητοποίησε την εκπαιδευτική κοινότητα και από τότε, ξεκίνησε μια εσωτερική έρευνα για το ιστορικό της.