Σεισμός στην Εύβοια: Η στιγμή που σείεται το στούντιο στην εκπομπή της Νίκης Λυμπεράκη (βίντεο)

Το στούντιο του Mega, την ώρα της εκπομπής «Μεγάλη Εικόνα», και την παρουσιάστρια Νίκη Λυμπεράκη ταρακούνησε ο σεισμός των 5,2 Ρίχτερ στην Εύβοια.

Η παρουσιάστρια και οι καλεσμένοι της αισθάνθηκαν τον σεισμό αλλά κράτησαν την ψυχραιμία τους, με τις κάμερες να καταγράφουν τη στιγμή και τις αντιδράσεις όλων όσοι ήταν μέσα στο στούντιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ώρα που εκδηλώθηκε ο σεισμός στην Εύβοια, η εκπομπή δεν ήταν στον αέρα. Λίγα λεπτά αργότερα η Νίκη Λυμπεράκη ανέφερε στους τηλεθεατές: «Με ενημερώνουν οι συνάδελφοι ότι έχει καταγραφεί παρόλο που δεν ήμασταν στον αέρα. Έχει καταγραφεί από τους συναδέλφους και η στιγμή της σεισμικής δόνησης, εκείνα τα δευτερόλεπτα του σεισμού, εδώ στο στούντιο».

«Ήμασταν έτοιμοι να βγούμε στον αέρα», είπε η Νίκη Λυμπεράκη, ενώ πρoβλήθηκε on air το σχετικό απόσπασμα από την στιγμή του σεισμού. «Τώρα αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε τι γίνεται και νομίζω δεν το καταγράφει με όλη την αγωνία», κατέληξε η Νίκη Λυμπεράκη.

Υπενθυμίζεται πως η δόνηση είχε επίκεντρο στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στα Νέα Στύρα και τον Σχοινιά. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο ο σεισμός είχε επίκεντρο 5 χλμ δυτικά βορειοδυτικά από τα Νέα Στύρα στην Εύβοια, με εστιακό βάθος 13,6 χλμ και έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην Αθήνα και πολλές άλλες περιοχές της Αττικής.

Μέχρι στιγμής έχουν αναφερθεί ζημιές από τον μεγάλο σεισμό μόνο σε μία επιχείρηση της Εύβοιας, κοντά στα Νέα Στύρα, όπου έσπασε τζαμαρία.