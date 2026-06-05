Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026: Συνέχεια σήμερα στα ΓΕΛ με Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική

Με μαθήματα προσανατολισμού συνεχίζονται και σήμερα, Παρασκευή, οι Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026 για τους υποψήφιους των Γενικών Λυκείων.

Πιο συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα Λατινικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), τη Χημεία (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και την Πληροφορική (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

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Οι εξετάσεις αρχίζουν στις 8:30 και οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν προσέλθει στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 8:00. Η διάρκεια εξέτασης των μαθημάτων είναι 3 ώρες.

Οι υποψήφιοι των ΓΕΛ θα ολοκληρώσουν τις Πανελλήνιες τη Δευτέρα 8/6, δίνοντας Ιστορία, Φυσική και Οικονομία

Χθες Πέμπτη 4/6, υποψήφιοι των ΕΠΑΛ εξετάστηκαν σε τέσσερα μαθήματα ειδικότητας και συγκεκριμένα σε ΑΟΘ, Δίκτυα Υπολογιστών και Αρχές Βιολογικής Γεωργίας.

Υπενθυμίζεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026, το DEBATER σε συνεργασία με τον Όμιλο Φροντιστηρίων Πουκαμισάς παρουσιάζει έγκυρα και έγκαιρα τα θέματα και τις απαντήσεις τους.