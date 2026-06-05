Κουκουλοφόροι πυρπόλησαν 3 οχήματα της Περιφέρειας Αττικής στη λεωφόρο Κηφισίας (βίντεο)

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Παρασκευής 5/6 στις Αρχές, καθώς άγνωστοι πραγματοποίησαν εμπρηστική επίθεση με στόχο οχήματα της Περιφέρειας Αττικής στη λεωφόρο Κηφισίας.

Λίγο πριν από τις 4 τα ξημερώματα, άγνωστοι με καλυμμένα χαρακτηριστικά περιέλουσαν με άγνωστο υλικό τρία οχήματα της Περιφέρειας Αττικής που ήταν σταθμευμένα στη λεωφόρο Κηφισιάς 18, στο ύψος του Αμαρουσίου, και τους έβαλαν φωτιά.

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Οι δράστες απομακρύνθηκαν από το σημείο και διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση, ενώ τα τρία οχήματα καταστράφηκαν ολοσχερώς.

Επί τόπου έσπευσαν 3 οχήματα με 9 πυροσβέστες, ενώ οι έρευνες της Αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών είναι σε εξέλιξη.