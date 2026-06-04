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Εύβοια: Αγριογούρουνα ακολουθούσαν διανομέα μέσα στη νύχτα (Βίντεο)

Ολοένα και συχνότερες οι επισκέψεις των άγριων ζώων στην περιοχή

Εύβοια: Αγριογούρουνα ακολουθούσαν διανομέα μέσα στη νύχτα (Βίντεο)
Πηγή: evima.gr
Αναστασία Ξυδιά

Στην Εύβοια σημειώθηκε ένα απίστευτο σκηνικό, όταν αγριογούρουνα έκαναν βόλτες ανενόχλητα σε κεντρικό δρόμο, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα ένας διανομέας να έχει μια ασυνήθιστη παρέα στην διαδρομή.

Σύμφωνα με όσα γράφει τo evima.gr, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (02/02), όταν ο οδηγός που εκτελούσε διανομή φαγητού βρέθηκε να έχει παρέα τα αγριογούρουνα.

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Όπως φαίνεται και στο βίντεο, η αγέλη των αγριογούρουνων κινείται για αρκετά μέτρα μέσα στο σκοτάδι μπροστά από το όχημα του διανομέα, ακολουθώντας την ίδια πορεία.

Σημειώνεται ότι ολοένα και συχνότερα τα αγριογούρουνα εμφανίζονται σε περιοχές της Εύβοιας, κάτι το οποίο απαιτεί αυξημένη προσοχή από τους οδηγούς, ιδίως τις βραδινές ώρες, διότι η παρουσία τους στους δρόμους μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις.

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