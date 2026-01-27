Θεωρείτε ότι η Μαρία Καρυστιανού είναι έτοιμη για την πολιτική;
ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,7 Ρίχτερ ανοικτά της Ζακύνθου

Το επίκεντρο της δόνησης

Σεισμός 4,7 Ρίχτερ ανοικτά της Ζακύνθου
UPD: 20:16

Σεισμός μεγέθους 4,7 Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 27/1 ανοικτά της Ζακύνθου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο το επίκεντρο της δόνησης ήταν στα 85 χιλιόμετρα ΝΔ του Αγίου Λέοντα Ζακύνθου.

Παράλληλα, το εστιακό βάθος ήταν στα 9,2 χιλιόμετρα.

Στο μεταξύ, είχε προηγηθεί σεισμική δόνηση μεγέθους 3,7 Ρίχτερ στα 12 χιλιόμετρα δυτικά του Αγίου Λέοντα Ζακύνθου, με το εστιακό βάθος να είναι στα 8,6 χιλιόμετρα.

