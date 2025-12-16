Σεισμός 5,2 Ρίχτερ ανοιχτά της Ζακύνθου – Ταρακουνήθηκε και η δυτική Ελλάδα

Σεισμός μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε ανατολικά από τη Ζάκυνθο στις 01:41 τα ξημερώματα της Τρίτης 16/12.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός έχει επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή που απέχει 89 χιλιόμετρα δυτικά – νοτιοδυτικά του Αγίου Λέοντα στη Ζάκυνθο. Το εστιακό βάθος της σεισμικής δόνησης υπολογίζεται στα 8,5 χιλιόμετρα.

Η δόνηση έγινε αισθητή σε Πάτρα, Πύργο και σε άλλες περιοχές της δυτικής Ελλάδας, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν υλικές ζημιές.

Η αρχική ανακοίνωση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου ανέφερε πως το μέγεθος ήταν 5,1 βαθμοί, με επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή 48 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά του Αγίου Λέοντα Ζακύνθου και με εστιακό βάθος στα 10 χιλιόμετρα.

Στις 2:50 π.μ. καταγράφηκε νέα δόνηση της τάξης των 3,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ από τον ίδιο εστιακό χώρο, ανοιχτά της Ζακύνθου, αυτή τη φορά 75 χιλιόμετρα δυτικά – νοτιοδυτικά του Αγίου Λέοντα. Το εστιακό βάθος της νέας σεισμικής δόνησης υπολογίστηκε στα 6 χλμ.