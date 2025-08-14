Σε ύφεση τα πύρινα μέτωπα σε Πρέβεζα και Άρτα – Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στη Ζάκυνθο

Συνεχίζεται για ένα ακόμη 24ωρο η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων, των κατοίκων και των εθελοντών στα πύρινα μέτωπα της χώρας.

Η μεγαλύτερη μάχη με τις φλόγες δόθηκε τη νύχτα και συνεχίζει να δίνεται σε Πάτρα και Χίο, ωστόσο οι πυρκαγιές στην Πρέβεζα, την Άρτα και την Κεφαλονιά είναι σε ύφεση και η φωτιά στη Ζάκυνθο είναι πλέον χωρίς ενεργό μέτωπο.

«Σε ύφεση είναι η πυρκαγιά στη Ζάκυνθο ενώ η πυρκαγιά που μας απασχολεί περισσότερο είναι αυτή της Χίου» δήλωσε στο ΕΡΤNews ο Κώστας Τσίγκας, πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος.

Όπως τόνισε «ελπίζουμε με το πρώτο φως και τα εναέρια μέσα να κάνουν ρίψεις και τη δουλειά που έκαναν οι πυροσβέστες κατά τη διάρκεια της νύχτας η μέρα σήμερα να μην έχει σχέση με τις δύο προηγούμενες όπου οι άνεμοι ήταν έντονοι», πρόσθεσε ο αξιωματικός της πυροσβεστικής.

Καλύτερη είναι η εικόνα στα μέτωπα της φωτιάς στην παλιά Φιλιππιάδα, την Παναγία και στην περιοχή του Γοργόμυλου δίπλα στην Ιόνια Οδό.

Η ένταση των ανέμων μειώθηκε και σήμερα με το πρώτο φως της ημέρας άρχισαν οι ρίψεις από τα εναέρια μέσα.

Η καταστροφική πυρκαγιά έχει κάνει στάχτη δασικές εκτάσεις, καλλιέργειες, ελαιώνες, ποιμνιοστάσια, αποθήκες, ενώ έκαψε σπίτια και ζώα. Οι πληγείσες περιοχές δεν έχουν ηλεκτρικό και νερό.

Σημειώνεται ότι οι πυρκαγιές ξέσπασαν ταυτόχρονα το πρωί της Τρίτης σε διαφορετικά σημεία.

Επίσης, περιορίστηκαν τα πύρινα μέτωπα στην Κεφαλονιά, την Άρτα και τη Ζάκυνθο. Μάλιστα, στο νησί του Ιονίου η πυρκαγιά είναι πλέον χωρίς ενεργό μέτωπο, καθώς η Πυροσβεστική περιόρισε την πυρκαγιά στην ορεινή ζώνη ανάμεσα σε Αγαλά και Κοιλιωμένο, όπως και αυτήν κοντά στο Κορακονήσι.

Ωστόσο, συνεχίζουν να επιχειρούν αρκετοί πυροσβέστες στα επίφοβα σημεία, για να αποτραπεί ο κίνδυνος από πιθανές αναζωπυρώσεις το πρωί.

Παράλληλα, οι αστυνομικές δυνάμεις ρυθμίζουν την κυκλοφορία, για να διευκολύνουν τη διέλευση των πυροσβεστικών οχημάτων και να μην προκληθεί ατύχημα, με ιδιαίτερη έμφαση στη ζώνη Πανοκράτορας – Μουζάκι.

Στα πολλαπλά πύρινα μέτωπα επιχειρούν 140 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων και 41 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση είχαν διατεθεί 17 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το 1 ελικόπτερο για τον συντονισμό τους. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Πάντως, οι αρχές παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας παραμένουν οι αρχές, καθώς και για σήμερα Πέμπτη 14/8, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών παραμένει πολύ υψηλός κίνδυνος (κατηγορία κινδύνου 4) σε πολλές περιφέρειες της χώρας.