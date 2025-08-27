Σε «τεντωμένο σχοινί» η Μονή Σινά – Έκκληση Δαμιανού για στήριξη Ελλάδας και Αιγύπτου

Σε κλίμα έντασης εξακολουθεί να βρίσκεται η Ιερά Μονή της Αγίας Αικατερίνης στο Σινά, μετά την προσπάθεια ομάδας μοναχών να αμφισβητήσει την ηγεσία του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού. Η κατάσταση έχει προκαλέσει ανησυχία τόσο στις αιγυπτιακές όσο και στις ελληνικές αρχές, οι οποίες παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, με τον ίδιο τον Αρχιεπίσκοπο να κάνει λόγο για κίνδυνο της ζωής του.

Επικοινωνία με την Αθήνα – «Η υποστήριξή σας είναι το στήριγμά μας»

Σε δήλωση του προς τα μέσα ενημέρωσης, ο Αρχιεπίσκοπος επιβεβαίωσε την επικοινωνία του με την ελληνική κυβέρνηση, επισημαίνοντας ότι ενημέρωσε αρμοδίως για την παρούσα κατάσταση στη Μονή μετά την αποκατάσταση της εκκλησιαστικής τάξης.

«Η Ελληνική Κυβέρνηση επικοινώνησε μαζί μου σήμερα, 27 Αυγούστου 2025. Τους ενημέρωσα για την επανεγκαθίδρυση της νομιμότητας στη Μονή και για την υγεία τόσο τη δική μου όσο και των μοναχών που παραμένουν πιστοί στο έργο μας. Ευχαριστώ θερμά την ελληνική κυβέρνηση για το συγκινητικό ενδιαφέρον της, καθώς και τους χιλιάδες πιστούς που εκφράζουν την αλληλεγγύη τους από κάθε γωνιά του κόσμου», ανέφερε.

Αποπομπή 11 μοναχών μετά την άρνησή τους να σεβαστούν την εκκλησιαστική τάξη

Το απόγευμα της Τρίτης, ο Αρχιεπίσκοπος επέστρεψε στη Μονή συνοδευόμενος από την υποστήριξη της πλειοψηφίας των μοναχών, καθώς και των Βεδουίνων που υπηρετούν το μοναστήρι. Απηύθυνε έκκληση στους 11 μοναχούς που είχαν στασιάσει να επανέλθουν στην τάξη, όμως εκείνοι αρνήθηκαν. Ως εκ τούτου, ελήφθη απόφαση απομάκρυνσής τους από τον χώρο της Μονής.

«Παράνομη συνέλευση και σχέδιο αλλαγής κανονισμών»

Εκπρόσωπος της Μονής υποστήριξε ότι οι στασιαστές προχώρησαν στη σύγκληση μίας παράνομης συνέλευσης με σκοπό την τροποποίηση των εσωτερικών κανονισμών και την πρόκληση εκλογών για νέο αρχιεπίσκοπο.

«Ο Μακαριώτατος ενημερώθηκε για τη συνέλευση που συγκλήθηκε εν αγνοία του, γεγονός αντικανονικό. Επιδίωκαν να αλλοιώσουν το εκκλησιαστικό πλαίσιο. Προσπάθησα προσωπικά να τον αποτρέψω από το να αναλάβει ο ίδιος δράση, καθώς έχει και ηλικία και προβλήματα υγείας», δήλωσε.

Δραματική έκκληση: «Η ζωή μου διατρέχει κίνδυνο»

Ο Αρχιεπίσκοπος, μέσω δημόσιας δήλωσής του, απηύθυνε έκκληση τόσο προς τις αιγυπτιακές όσο και προς τις ελληνικές αρχές, ζητώντας προστασία, καθώς – όπως κατήγγειλε – δέχεται απειλές κατά της ζωής του.

«Με τη βοήθεια της Αγίας Αικατερίνης και της Παναγίας αποκαταστάθηκε η ειρήνη στη Μονή. Παρακαλώ τις κυβερνήσεις Ελλάδας και Αιγύπτου να σταθούν στο πλευρό μου. Η ζωή μου βρίσκεται σε κίνδυνο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σκηνές έντασης έξω από τη Μονή – Παραμένουν οι εκδιωχθέντες μοναχοί

Παρά την απομάκρυνσή τους, οι 11 μοναχοί που φέρονται να συμμετείχαν στην απόπειρα «εκκλησιαστικού πραξικοπήματος» παραμένουν συγκεντρωμένοι έξω από την πύλη της Μονής, επιχειρώντας να εισέλθουν ξανά στον χώρο.

Ο Αρχιεπίσκοπος ζήτησε την παρέμβαση των αιγυπτιακών αρχών για την οριστική απομάκρυνσή τους, ενώ παράλληλα καταγγέλλει απόπειρες νομικών διώξεων εις βάρος του.

Καταγγελίες για βίαιη εκδίωξη – «Μας έβγαλαν με τη βία»

Αντίθετη εκδοχή παρουσιάζει ο πατήρ Μιχαήλ, ένας εκ των 11 εκδιωχθέντων μοναχών, ο οποίος υποστηρίζει ότι εκδιώχθηκαν με τη χρήση μπράβων και υπερβολικής βίας.

«Ήρθαν μπράβοι. Όσους βρήκαν έξω από τα κελιά τους, τους έπιασαν και τους έβγαλαν. Σε όσους ήταν μέσα, χτυπούσαν τις πόρτες. Αν δεν άνοιγες, τις έσπαγαν. Όποιος αντιστεκόταν, τον πέταγαν έξω. Όλο το βράδυ μείναμε εκτός της Μονής», δήλωσε ο ίδιος.

Βίντεο-ντοκουμέντο καταγράφει τις στιγμές της έντασης

Βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από τους αμφισβητίες του Αρχιεπισκόπου, δείχνει πλάνα από την εκκένωση των κελιών. Το υλικό φέρεται να έχει καταγραφεί κατά τη διάρκεια της κρίσης το βράδυ της Τρίτης, 26 Αυγούστου.

Το περιεχόμενο του βίντεο, σύμφωνα με εκπροσώπους της Μονής, επιβεβαιώνει την αντικανονική δράση της ομάδας των στασιαστών. «Δεν πρόκειται για απλή διαφωνία, αλλά για φραξιονιστική ενέργεια που τιμωρείται αυστηρά από τους εκκλησιαστικούς κανόνες», σχολίασαν κύκλοι της Μονής.

Προβληματισμός για την επόμενη ημέρα – Σε εγρήγορση Αθήνα και Κάιρο

Η κρίση στη Μονή Σινά έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία σε Αθήνα και Κάιρο, με τις δύο κυβερνήσεις να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, αναγνωρίζοντας τη σημασία της διατήρησης της ιστορικής και πνευματικής συνέχειας της Μονής, ενός από τα αρχαιότερα χριστιανικά μοναστικά κέντρα στον κόσμο.