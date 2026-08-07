Από τη ΓΑΔΑ, σε εισαγγελέα και ανακριτή η 46χρονη που κατηγορείται για τον φονικό εμπρησμό στη Marfin

Στον εισαγγελέα Εφετών οδηγήθηκε γύρω στις 10 το πρωί της Παρασκευής 7/8 η 46χρονη, που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρησμό της Marfin, τον Μάιο του 2010, με τους τρεις νεκρούς εργαζόμενους, ανάμεσα στους οποίους και μία έγκυος.

Αφού ο εισαγγελέας Εφετών εκτελέσει το διεθνές ένταλμα που είχε εκδοθεί σε βάρος της 46χρονης για την υπόθεση και με βάσει το οποίο συνελήφθη από τις βρετανικές αρχές και στη συνέχεια εκδόθηκε στην Ελλάδα, στη συνέχεια θα την παραπέμψει στον αρμόδιο ανακριτή.

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Η 46χρονη είχε εκφράσει μέσω της δικηγόρου της την πρόθεσή της να έλθει στην Ελλάδα, ενώ είχε και επικοινωνία με αξιωματικούς της Δίωξης Ανθρωποκτονιών στου οποίους δήλωσε ότι θα επιστρέψει για να καταθέσει, δηλώνοντας αθώα για την υπόθεση.

Τελικά συνελήφθη στις 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο του Γκάτγουικ του Λονδίνου, όπου ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί σε πτήση για την Αθήνα, καθώς σε βάρος της είχε εκδοθεί η ερυθρά αγγελία.

Ειδικότερα, μετά την ενεργοποίηση της ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ εμφανίστηκε ενώπιον βρετανικού δικαστηρίου όπου συναίνεσε για την έκδοσή της στην Ελλάδα και υπέγραψε σχετική δήλωση.

Ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες έκδοσης και χτες μετέβη στο Λονδίνο κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, το οποίο την παρέλαβε και την μετέφερε με επιβατική πτήση στην Αθήνα.

Οι αστυνομικοί με την 46χρονη έφτασαν λίγο μετά τις 11 χτες το βράδυ 6/8. Η γυναίκα κρατήθηκε τη νύχτα στη ΓΑΔΑ και σήμερα πήρε τον δρόμο για τη Δικαιοσύνη.

Σημειώνεται ότι η γυναίκα τα τελευταία έξι χρόνια ζούσε στο Μπράιτον, όπου έχει οικογένεια και δύο παιδιά.

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Η 46χρονη εμπλέκεται στον φονικό εμπρησμό της Marfin, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, από οπτικό υλικό στο οποίο φέρεται να έχει υποστηρικτικό ρόλο με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η 46χρονη φέρεται να ταυτοποιήθηκε από το ύψος, τα μαλλιά, τα αυτιά, τα ρούχα, τα παπούτσια αλλά και το σακίδιο που είχε στην πλάτη της. Φέρεται να στέκεται δίπλα στον άνδρα που έσπασε τη τζαμαρία της τράπεζας. Η 46χρονη από το υλικό που έχουν στα χέρια τους οι αξιωματικοί του Ανθρωποκτονιών από τον εμπρησμό της Marfin, φαίνεται να στέκεται δίπλα σε βιτρίνα σε ρόλο υποστηρικτικό των δραστών που εκτόξευσαν τις βόμβες μολότοφ.

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Για την ίδια υπόθεση έχουν προφυλακιστεί ήδη οι δυο 42χρονοι, οι οποίοι συνελήφθησαν και τους αποδίδεται ότι ένας είχε ρόλο συντονιστή και ο άλλος ότι έσπασε τη τζαμαρία της τράπεζας, προκειμένου να διευκολυνθεί ο εμπρησμός.