Εμπρησμός στη Marfin: Ενώπιον της Δικαιοσύνης σήμερα η 46χρονη – Πώς έγινε η μεταγωγή από τη Βρετανία

Στην Εισαγγελία οδηγείται σήμερα Παρασκευή 7/8, η 46χρονη που κατηγορείται για την εμπλοκή της στον φονικό εμπρησμό στη Marfin, που είχε στοιχίσει τη ζωή σε τρεις εργαζόμενους της τράπεζας στις 5/5/2010.

Η 46χρονη έφτασε το βράδυ της Πέμπτης 6/8 στην Ελλάδα από τη Βρετανία με επιβατική πτήση και συνοδεία αξιωματικών του ελληνικού FBI και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, όπου παρέμεινε κατά τη διάρκεια της νύχτας.

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Κατά τη σημερινή της παρουσία ενώπιον της Εισαγγελίας αναμένεται να κινηθεί η διαδικασία εκτέλεσης του διεθνούς εντάλματος σύλληψης που εκκρεμεί σε βάρος της.

Έπειτα, η 46χρονη αναμένεται να παραπεμφθεί στην ανακρίτρια που έχει αναλάβει την υπόθεση, προκειμένου να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Πάντως, η ίδια, από την πρώτη στιγμή έχει υποστηρίξει ότι είναι αθώα, ενώ ενώπιον των βρετανικών δικαστικών αρχών είχε επίσης συναινέσει στην έκδοσή της στην Ελλάδα.

Η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρησμό της Marfin, τα τελευταία έξι χρόνια ζούσε στο Μπράιτον, όπου έχει κάνει οικογένεια και έχει δύο παιδιά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, έχει καταγραφεί σε οπτικό υλικό την ημέρα του εμπρησμού της τράπεζας με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της. Της αποδίδεται βοηθητικός ρόλος στην ομάδα των αντιεξουσιαστών που έσπασαν τη τζαμαρία της τράπεζας και πέταξαν μέσα εύφλεκτο υλικό.

Η κατηγορούμενη συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Gatwick τα ξημερώματα της Δευτέρας 13/7, την ώρα που ετοιμαζόταν να πάρει την πτήση προς Αθήνα. Είχε όμως ήδη ενεργοποιηθεί η ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ από τις ελληνικές Αρχές.

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Η σύλληψή της άνοιξε τις διαδικασίες για την έκδοσή της στην Ελλάδα. Η ίδια, όταν ενημερώθηκε ότι το όνομά της συμπεριλαμβάνεται στη δικογραφία, επικοινώνησε με αξιωματικούς του Ανθρωποκτονιών δηλώνοντας ότι είναι αθώα και ότι επιθυμεί να δώσει εξηγήσεις ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η 46χρονη φέρεται να ταυτοποιήθηκε από το ύψος, τα μαλλιά, τα αυτιά, τα ρούχα, τα παπούτσια αλλά και το σακίδιο που είχε στην πλάτη της. Φέρεται να στέκεται δίπλα στον άνδρα που έσπασε τη τζαμαρία της τράπεζας. Η 46χρονη από το υλικό που έχουν στα χέρια τους οι αξιωματικοί του Ανθρωποκτονιών από τον εμπρησμό της Marfin, φαίνεται να στέκεται δίπλα σε βιτρίνα σε ρόλο υποστηρικτικό των δραστών που εκτόξευσαν τις βόμβες μολότοφ.

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Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες από την αστυνομική έρευνα, στην ομάδα που φέρεται να συμμετείχε στην επίθεση κατά της τράπεζας, όπου έχασαν τη ζωή τους η 32χρονη Αγγελική Παπαθανασοπούλου και έγκυος 4 μηνών, ο 36χρονος Επαμεινώνδας Τσάκαλης και η 35χρονη η Παρασκευή Ζούλια, υπήρχε κατανομή ρόλων.

Υπενθυμίζεται ότι βασικοί κατηγορούμενοι για την υπόθεση είναι δύο 42χρονοι, που έχουν ήδη κριθεί προσωρινά κρατούμενοι. Ο ένας φέρεται ότι ήταν το πρόσωπο που είχε αναλάβει τον συντονισμό της ομάδας και έδωσε τις οδηγίες για την υλοποίηση της επίθεσης. Στον άλλον, σύμφωνα με πληροφορίες, αποδίδεται κομβικός εκτελεστικός ρόλος φέρεται να ήταν εκείνος ο οποίος έσπασε τη τζαμαρία της τράπεζας, ώστε να πέσουν στο εσωτερικό οι βόμβες μολότοφ που προκάλεσαν τη φωτιά.

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Οι δύο κατηγορούμενοι είναι αυτή τη στιγμή κρατούμενοι στις φυλακές Μαλανδρίνου και του Ναυπλίου.