ΠΑΣΟΚ: “Το θράσος της ανεπάρκειας – Βαφτίζουν επιτυχία τη μεταφορά του λογαριασμού της Ρήτρας Διαφυγής στους πολίτες”

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και στο υπουργείο Οικονομικών ασκεί το ΠΑΣΟΚ, με αφορμή την ανακοίνωση του αιτήματος να μπει η Ελλάδα στο πρόγραμμα της ρήτρας διαφυγής για την ενεργειακή ανθεκτικότητα.

Από τη Χαριλάου Τρικούπη κάνουν λόγο για «θράσος» από την κυβέρνηση, χαρακτηρίζοντας «μνημειώδες επίτευγμα» το γεγονός ότι ζητά από την Ευρώπη «να επιτραπεί στη χώρα να ξοδέψει πάνω από 1 δισ. ευρώ από εθνικούς πόρους για την ενεργειακή ανθεκτικότητα».

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«Πρόκειται για την απόλυτη επικοινωνιακή ταχυδακτυλουργία. Πολλά έργα στους τομείς που αναφέρονται (αποθήκευση, εξοικονόμηση, ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων) ήταν ήδη ενταγμένα στο Ταμείο Ανάκαμψης. Όμως, η κυβέρνηση απέτυχε οικτρά να απορροφήσει τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά κονδύλια. Όπως αποδεικνύει η μελέτη των επίσημων αναθεωρήσεων του ΤΑΑ, το σύνολο των περικοπών με τις αναθεωρήσεις στα συγκεκριμένα ενεργειακά έργα αγγίζει τα 800 εκατ. Ευρώ!» αναφέρουν στην Τρικούπη και υπενθυμίζουν τις αστοχίες στα προγράμματα όπως το “Εξοικονομώ”.

Αντίστοιχο φιάσκο καταγράφεται και στο πρόγραμμα “Εξοικονομώ – Επιχειρώ” των 140 εκατ. ευρώ, όπου, με την ανικανότητά τους στην απορρόφηση, φορτώνουν 110 εκατ. ευρώ στους φορολογούμενους» τονίζουν.

«Με απλά λόγια: λόγω ακραίας διαχειριστικής ανικανότητας, δεν μπόρεσαν να αξιοποιήσουν τα ευρωπαϊκά χρήματα στους τομείς αυτούς και τώρα εμφανίζουν ως στρατηγική κίνηση την απόφασή τους να βάλουν το χέρι στην τσέπη του Έλληνα φορολογούμενου για να τα καλύψουν.

Η ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για την κάλυψη κυβερνητικών αστοχιών δεν είναι δωρεάν. Η κυβέρνηση προσπαθεί να καμουφλάρει το δικό της φιάσκο. Όταν αδυνατείς να αξιοποιήσεις ευρωπαϊκούς πόρους και, για να κρύψεις την ανικανότητά σου, υποθηκεύεις τα εθνικά ταμεία, δεν παράγεις εθνική στρατηγική. Απλώς φορτώνεις στους πολίτες το τεράστιο κόστος της δικής σου αποτυχίας» σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ.