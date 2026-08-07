Τραγωδία στη Σπάρτη: Νεκρός 48χρονος οδηγός φορτηγού – Το όχημά του έπεσε σε γκρεμό (βίντεο)

Τροχαίο δυστύχημα με έναν νεκρό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής, 7 Αυγούστου στην παλαιά εθνική οδό Βουτιάνων – Κλαδά, στο ύψος του κόμβου του Πανεπιστημίου στη Σπάρτη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας 48χρονος οδηγός από το Περιστέρι του Δήμου Ευρώτα, πατέρας ενός παιδιού, μετέφερε αγροτικά προϊόντα με συρόμενο φορτηγό όταν, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του οχήματος. Το φορτηγό εξετράπη της πορείας του και κατέπεσε σε γκρεμό.

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Από τη σφοδρή εκτροπή ο 48χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ ο συνοδηγός του οχήματος υπέστη σοβαρά τραύματα και διακομίστηκε για νοσηλεία. Ο οδηγός μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Σπάρτης, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Στο σημείο επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με τρία οχήματα, οι οποίοι συνέδραμαν στον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων, ενώ τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.



