Θήβα: Ρομά εμβόλισε με το αυτοκίνητό του το ΙΧ ενός αλλοδαπού μετά από καυγά (βίντεο)

Άγριος καυγάς ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης, 6 Αυγούστου, στη Θήβα και συγκεκριμένα επί της οδού Λοξής Φάλαγγος.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το radiothiva.gr, ένας έντονος φραστικός διαπληκτισμός που ξέσπασε ανάμεσα σε έναν Ρομά και έναν αλλοδαπό άνδρα, γρήγορα ξέφυγε από κάθε έλεγχο.

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Ενώ αρχικά οι δύο άνδρες βρίσκονταν πεζή, η κατάσταση οξύνθηκε επικίνδυνα όταν ο Ρομά αποφάσισε να επιβιβαστεί στο δικό του αυτοκίνητο, με το οποίο χτύπησε με σφοδρότητα και επανειλημμένα το σταθμευμένο αυτοκίνητο του αλλοδαπού, προκαλώντας του ιδιαίτερα σοβαρές υλικές ζημιές. Η κινητοποίηση των αρχών υπήρξε ακαριαία.

Στο σημείο της συμπλοκής έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες επενέβησαν καταφέρνοντας να ακινητοποιήσουν τον δράστη προτού η κατάσταση κλιμακωθεί περαιτέρω. Στη συνέχεια, και τα δύο εμπλεκόμενα άτομα μεταφέρθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Θήβας.