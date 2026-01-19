Σχολεία: Σε ποιες περιοχές δεν θα λειτουργήσουν την Τρίτη λόγω της ψυχρής εισβολής

Η ψυχρή εισβολή που πλήττει τη χώρα επηρεάζει άμεσα την ομαλή λειτουργία των σχολείων. Για λόγους ασφάλειας, αρκετές σχολικές μονάδες θα παραμείνουν κλειστές το πρωί της Τρίτης (20.01).

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις των Δήμων, η αναστολή της διά ζώσης διδασκαλίας θα ισχύσει για σχολεία που πλήττονται είτε από την κακοκαιρία, είτε από προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος, είτε λόγω τοπικών εορτών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Αγία Ευθυμία Φωκίδας, όπου οι μαθητές θα απολαύσουν μία ημέρα χωρίς μαθήματα λόγω της εορτής του πολιούχου.

Δήμος Θάσου

Κατόπιν απόφασης του Δημάρχου Θάσου, διακόπτεται η διά ζώσης λειτουργία του Δημοτικού Σχολείου Θεολόγου – Ποτού (3ών τάξεων) και του Νηπιαγωγείου Θεολόγου, την Τρίτη 20 Ιανουαρίου.

Ο λόγος είναι η προγραμματισμένη διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος από τον ΔΕΔΔΗΕ στον οικισμό του Θεολόγου (08:00–15:00) και οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, που καθιστούν επισφαλή τη λειτουργία των σχολικών μονάδων χωρίς θέρμανση.

Δήμος Δελφών – Κλειστό Γυμνάσιο και ΓΕΛ Ιτέας

Ο Δήμος Δελφών ενημερώνει ότι για την Τρίτη 20 Ιανουαρίου αναστέλλεται η λειτουργία του Γυμνασίου και του Γενικού Λυκείου Ιτέας, λόγω των ζημιών που προκάλεσε πρόσφατη πυρκαγιά.

Συνεργεία του Δήμου έχουν ήδη προχωρήσει στην απομάκρυνση των καμένων υλικών και στον καθαρισμό του χώρου, ενώ συνεχίζονται οι εργασίες επισκευής αλουμινίων και τζαμιών.

Το Γενικό Λύκειο ηλεκτροδοτήθηκε εκ νέου σήμερα και στόχος είναι να επαναλειτουργήσει την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου. Για το Γυμνάσιο θα υπάρξει νέα ενημέρωση αύριο, καθώς γίνεται προσπάθεια να λειτουργήσει έστω τμήμα του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Δήμος Δελφών σημειώνει ότι αύριο θα πραγματοποιηθεί νέα σύσκεψη για την επαναξιολόγηση της κατάστασης.

Δήμος Πύλης – Κλειστά σχολεία σε Ελάτη και Στουρναραίικα

Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών (έντονες χιονοπτώσεις και πολύ χαμηλές θερμοκρασίες), αποφασίστηκε το κλείσιμο των σχολικών μονάδων στις Δημοτικές Κοινότητες Ελάτης και Στουρναραίικων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αναστολή θα ισχύσει έως και την Τρίτη 20 Ιανουαρίου, με στόχο την προστασία μαθητών, εκπαιδευτικών και οικογενειών.

Ο Δήμος Πύλης παρακολουθεί την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και θα ενημερώσει εκ νέου αν χρειαστεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δήμος Ζαγοράς – Μουρεσίου

Κλειστά θα παραμείνουν την Τρίτη 20 Ιανουαρίου τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και οι παιδικοί σταθμοί, λόγω άσχημων καιρικών φαινομένων (πιθανή χιονόπτωση, παγετός) και μη εκτέλεσης δρομολογίων από το ΚΤΕΛ Μαγνησίας.

Όπως αναφέρει ο δήμαρχος Κώστας Καραγεωργίου, η εκπαιδευτική διαδικασία θα διεξαχθεί μέσω τηλεκπαίδευσης, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή συνέχεια των μαθημάτων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εύβοια – Κλειστά Νηπιαγωγείο και Γυμνάσιο Γυμνού

Με απόφαση του Δημάρχου Νίκου Γουρνή, την Τρίτη 20 Ιανουαρίου θα παραμείνουν κλειστά το Νηπιαγωγείο και το Γυμνάσιο Γυμνού, λόγω διακοπής ηλεκτροδότησης από τον ΔΕΔΔΗΕ για αντικατάσταση κολόνων.

Παρά την πίεση του δημάρχου να μετατεθούν οι εργασίες σε ημέρες με καλύτερο καιρό, η διακοπή περιορίστηκε κατά δύο ώρες (20:00–14:00) και τοποθετήθηκαν γεννήτριες ώστε να διατηρηθεί η ηλεκτροδότηση και η υδροδότηση. Ωστόσο, υπό τον φόβο αυξομειώσεων της τάσης, αποφασίστηκε να μην λειτουργήσουν για μία ημέρα το Νηπιαγωγείο και το Γυμνάσιο.

Κανονικά θα λειτουργήσει το Δημοτικό Σχολείο Γυμνού, καθώς δεν προβλέπεται διακοπή ρεύματος.

Κύθηρα: Κλειστά τα σχολεία λόγω θυελλωδών ανέμων

«Λόγω των εξαιρετικά δυσμενών καιρικών συνθηκών που σύμφωνα με την ΕΜΥ προβλέπονται για τη Νήσο Κυθήρων (ριπές ανέμου άνω των 100χλμ/ώρα), όλες οι σχολικές μονάδες του νησιού (συμπεριλαμβανομένου του Παιδικού Σταθμού) θα παραμείνουν κλειστές κατά την Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026», ανααφέρει η επίσημη ανακοίνωση του Δήμου.