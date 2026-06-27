Πράσινο Ακρωτήρι – Σαουδική Αραβία 0-0: Το παραμύθι συνεχίζεται για τους μπλε καρχαρίες – Προκρίθηκαν στην νοκ άουτ φάση του Μουντιάλ για πρώτη φορά

Μπορεί το Πράσινο Ακρωτήρι να μην νίκησε την Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δώνη (0-0)-η οποία περιορίστηκε στην τελευταία θέση του 8ου ομίλου (εξαιτίας διαφοράς τερμάτων με την Ουρουγουάη), όμως ευνοήθηκε από τη νίκη τη Ισπανίας (1-0 τη Σελέστε), για να εξασφαλίσει συνέχεια-ως 2η του γκρουπ- στη φάση νοκ-άουτ των «32», στην πρώτη του παρουσία σε Παγκόσμιο Κύπελλο!

Μετά από ένα ισορροπημένο ημίχρονο, το Πράσινο Ακρωτήρι πήρε τα ηνία στην επανάληψη, με τος Αφρικανούς να δημιουργούν προϋποθέσεις και σημαντικές ευκαιρίες για να φτάσουν στη νίκη, χωρίς όμως να τα καταφέρουν. κυρίως εξαιτίας του τερματοφύλακα της Σαουδικής Αραβίας Αλ Οβάις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κάτι που πάντως δεν τους απέτρεψε από το να συνεχίσουν τη διαδρομή τους στο πρώτο τους Μουντιάλ, με επόμενο αντίπαλο την παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι.

ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ (Μαρσέλο Μπιέλσα): Μουσλέρα (46′ Ρότσετ), Κάσερες, Βαρέλα, Ολιβέρα, Ουγκάρτε (45′ Ντε λα Κρους), Μπεντανκούρ, Βαλβέρδε (56′ Βίνιας), Κανόμπιο, Αραούχο, Σανάμπρια (70′ Ροντρίγκες), Νούνιες

ΙΣΠΑΝΙΑ (Λουίς ντε λα Φουέντε): Σιμόν, Γιορέντε, Λαπόρτ, Κουμπαρσί, Κουκουρέγια, Ρόδρι, Μερίνο (60′ Όλμο), Πέδρι (60′ Φαμπιάν Ρουίθ), Μπαένα (66′ Πίνο), Γιαμάλ (76′ Φεράν Τόρες), Ογιαρθάμπαλ (76′ Νίκο Γουίλιαμς)

ΑΠΕ-ΜΠΕ