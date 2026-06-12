Επελαύνει η κακοκαιρία στην Αττική, σε ποιες περιοχές βρέχει – Πού θα “χτυπήσουν” οι καταιγίδες τις επόμενες ώρες

Σε εξέλιξη από το μεσημέρι της Παρασκευής (12/6) βρίσκεται η επέλαση της κακοκαιρίας στις βόρειες περιοχές της Αττικής καθώς έντονα καιρικά φαινόμενα έκαναν την εμφάνιση τους στους Θρακομακεδόνες.

Οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, ενώ ενδεικτικό της έντασης του μπουρινιού είμαι και η έντονη κεραυνική δραστηριότητα όπως θα δείτε και στο βίντεο που εξασφάλισε το DEBATER.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου μεταβολή του καιρού αναμένεται από σήμερα το μεσημέρι μέχρι αύριο το μεσημέρι, στη βόρεια και την κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Την ίδια στιγμή φαινόμενα βροχής παρατηρούνται και σε άλλες περιοχές όπως η Δροσιά, το Τατόϊ, Βαρυπόμπη, Άνω Λιόσια, στην Ιπποκράτειος Πολιτεία και στην Μάνδρα.

Μάλιστα στα Άνω Λιόσια όπως δείχνουν βίντεο χρηστών σε social media, σημειώθηκε ισχυρή καταιγίδα και μάλιστα συνοδεύτηκε από χαλαζόπτωση.

Έκτακτο δελτίο καιρού: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες μέχρι το βράδυ

Έκτακτο δελτίο καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ λόγω της μεταβολής του καιρού που προβλέπεται την Παρασκευή (12-06-2026) στη βόρεια και την κεντρική Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, προβλέπονται τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Αναλυτικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στη Μακεδονία από τις προμεσημβρινές μέχρι τις βραδινές ώρες, εκτός από την περιοχή της Χαλκιδικής όπου τα φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου,

β. στην Ήπειρο και τη Θεσσαλία από το μεσημέρι έως τις βραδινές ώρες,

γ. στις Σποράδες και την Εύβοια από το βράδυ της Παρασκευής έως και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου και

δ. στην ανατολική Στερεά την Παρασκευή από τις απογευματινές έως τις βραδινές ώρες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Action 24, Δ. Παπαϊωάννου, σήμερα περιμένουμε ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως σε περιοχές της ανατολικής και βόρειας χώρας με χαλάζι, ισχυρές ριπές ανέμων, πολλούς κεραυνούς και έντονα φαινόμενα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.

Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο των φαινομένων είναι:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

H Θεσσαλία

Η ανατολική Στερεά

Η ανατολική Πελοπόννησος

Η ανατολική Μακεδονία

Η Θράκη

Το βόρειο Αιγαίο από το απόγευμα

Η Εύβοια και οι Σποράδες, τα φαινόμενα θα επιμείνουν μέχρι νωρίς το πρωί αύριο τα φαινόμενα.

Η δυτική Ελλάδα και κυρίως η νησιωτική χώρα, θα επηρεαστούν λιγότερο, από αυτά τα φαινόμενα.

Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος του OPEN, Κλέαρχος Μαρουσάκης το βαρομετρικό χαμηλό που έρχεται από τα βόρεια Βαλκάνια θα ενισχύσει τους βόρειους ανέμους. Από τις βραδινές ώρες απόψε οι άνεμοι θα φτάσουν τα 7-8 μποφόρ στο βόρειο Ιόνιο, ενώ στη συνέχεια θα επηρεάσουν και το κεντρικό και νότιο Ιόνιο, καθώς και το κεντρικό και βόρειο Αιγαίο.