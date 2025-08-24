Σαλαμίνα: Μηχανή παρέσυρε κι εγκατέλειψε ηλικιωμένη – Μεταφέρθηκε στο «Αττικόν», συνελήφθη ο οδηγός

Σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο «Αττικόν» νοσηλεύεται μία 83χρονη γυναίκα που ενεπλάκη σε τροχαίο με εγκατάλειψη στη Σαλαμίνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα έγιναν το βράδυ του Σαββάτου (23.08) στη λεωφόρο Φανερωμένης όταν ο οδηγός παρέσυρε με την μηχανή του την ηλικιωμένη γυναίκα τραυματίζοντας την πολύ σοβαρά. Η γυναίκα έπεσε αιμόφυρτη στο οδόστρωμα κι ο οδηγός τράπηκε σε φυγή για να αποφύγει τη σύλληψη.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο με τους διασώστες να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στην 83χρονη γυναίκα. Ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της στο νοσοκομείο «Αττικόν».

Οι αστυνομικοί «σάρωσαν» την περιοχή για τον εντοπισμό του οδηγού, ο οποίος λίγη ώρα αργότερα συνελήφθη.