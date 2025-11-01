Σαλαμίνα: Μαρτυρικός θάνατος για την 75χρονη με πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι – “Ήταν ανήμπορη να παλέψει” λέει η κόρη

Σοκαριστικές είναι οι αποκαλύψεις για την ληστεία μετά φόνου στη Σαλαμίνα με θύμα μία ανήμπορη ηλικιωμένη γυναίκα που χτυπήθηκε θανάσιμα στο κεφάλι.

Το φονικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (31/10) με την ηλικιωμένη να δολοφονείται βάναυσα από τους δράστες που φαίνεται ότι μπήκαν στο σπίτι από το παράθυρο. Η κόρη που έμενε κοντά έφτασε στο σπίτι δύο ώρες μετά και βρήκε την μητέρα της σε μία λίμνη αίματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συντετριμμένη και με τρεμάμενη φωνή η κόρη μίλησε στους δημοσιογράφους: «Έγινε χθες που ήταν μόνη της, δυστυχώς η ασφάλεια των πολιτών βλέπετε ποια είναι. Στην ερώτηση πως το έμαθε η κόρη της άτυχης 75χρονης λέει: Την παίρναμε τηλέφωνο και δεν απαντούσε και ανησυχήσαμε γιατί δεν είχε πάει η γυναίκα εκείνη την ημέρα και ήρθαμε πολύ γρήγορα. Την βρήκαμε αμέσως. Η αδερφή μου πρόλαβε μπήκε μέσα, μετά ήρθε η ασφάλεια πάρα πολύ έγκαιρα και τα κλείσανε όλα. Η πόρτα ήταν κλειδωμένη, μπήκανε από το παράθυρο, παραβίασαν το παράθυρο».

Στην ερώτηση αν οι γείτονες άκουσαν κάτι η γυναίκα λέει: «Υπήρχε και σκυλί, ακούσανε κάποιοι αλλά δεν έγινε κάτι. Πρέπει να ήταν μεσημεριανές ώρες».

Συγκλονισμένη η κόρη της 75χρονης και με δάκρυα στα μάτια λέει: «Ήταν αποτρόπαιο. Η μητέρα μου ήταν ανήμπορη δεν μπορούσε να παλέψει. Την σκότωσαν με τον χειρότερο τρόπο».

Όπως είπε τα άτομα που μπήκαν στο σπίτι ήταν δύο και υπάρχει υλικό από κάμερες. «Υπήρχαν τρεις κάμερες στο σπίτι αλλά αυτός που μπήκε, μπήκε από τυφλή γωνία», είπε χαρακτηριστικά.

Την χτύπησαν στο κεφάλι και στα χέρια

Από χτυπήματα με μπουκάλι στο κεφάλι φαίνεται πως προκλήθηκε ο θάνατος της 75χρονης. Όταν έλεγξαν τη σωρό το βράδυ στο σημείο βρέθηκε ένα μαχαίρι που σημαίνει ότι μπορεί οι δράστες να την απείλησαν αρχικά. Η άτυχη γυναίκα προσπάθησε να υπερασπιστεί τον εαυτό της και για αυτό φέρει αμυντικά τραύματα στα χέρια. Η κόρη της που βρήκε την άτυχη γυναίκα είδε ότι η μητέρα της έφερε πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι ενώ παράλληλα διαπίστωσε πως ένα παράθυρο ήταν παραβιασμένο.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής αναμένεται να ρίξουν φως στις ακριβείς συνθήκες του εγκλήματος.