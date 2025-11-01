Σαλαμίνα: “Την χτύπησαν πολλές φορές στο κεφάλι με μπουκάλι” – Δύο ύποπτοι εισέβαλλαν στο σπίτι, τους έπιασαν οι κάμερες

Σοκ έχει προκαλέσει η δολοφονία μίας ηλικιωμένης γυναίκας που έπεσε θύμα ληστείας αργά το απόγευμα της Παρασκευής (31/10) στη Σαλαμίνα.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για ληστεία μετά φόνου με τις αρχές να έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών.

Το παράθυρο της οικίας βρέθηκε παραβιασμένο, ενώ το θύμα έφερε χτύπημα στο κεφάλι, πιθανότατα από μπουκάλι με το οποίο επανειλημμένως τη χτύπησαν στο κεφάλι.

Τη γυναίκα εντόπισε νεκρή η κόρη της, η οποία ειδοποίησε άμεσα την αστυνομία. Από βιντεοληπτικό υλικό κάμερας ασφαλείας στη γειτονιά της Σαλαμίνας επί της οδού Ικάρου φαίνονται άτομα τη στιγμή που σπάνε το τζάμι του παραθύρου και εισέρχονται στο σπίτι της ηλικιωμένης.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, Νίκος Ρήγας εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι δράστες θα εντοπιστούν ενώ τόνισε ότι είναι σοκαριστικός ο τρόπος δολοφονίας τη; 75χρονης καθώς φέρει πολλά χτυπήματα στο κεφάλι. Ο χώρος στο εσωτερικό της οικίας βρέθηκε αναστατωμένος στοιχείο που ενισχύει το σενάριο της ληστείας.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Ασφάλειας, ενώ αναμένεται και κλιμάκιο του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, προκειμένου να συλλέξουν στοιχεία και να ταυτοποιήσουν τους δράστες.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής αναμένεται να ρίξουν φως στις ακριβείς συνθήκες του εγκλήματος.