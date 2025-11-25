Σαλαμίνα: Αυτή είναι η 46χρονη που δολοφόνησε την πεθερά της για τα χρήματα – Πώς σκηνοθέτησε τη ληστεία

Εξιχνιάστηκε η άγρια δολοφονία της 75χρονης στη Σαλαμίνα, που είχε εντοπιστεί νεκρή μέσα σε μια λίμνη αίματος μέσα στο σπίτι της στις 31 Οκτωβρίου 2025..

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ανθρωποκτονιών, ύστερα από εντατικές έρευνες και συλλογή καταθέσεων και στοιχείων, κατέληξαν στο συμπέρασμα πως δεν επρόκειτο για ληστεία μετά φόνου από αγνώστους, αλλά βασική ύποπτη ήταν η νύφη της ηλικιωμένης.

Η 46χρονη νύφη του θύματος προσήχθη στη ΓΑΔΑ και τελικά ομολόγησε ότι ήταν η ίδια που σκότωσε την πεθερά της. Η γυναίκα που συνελήφθη, σύμφωνα με πληροφορίες είχε χρέη λόγω τζόγου και αποφάσισε να σκηνοθετήσει τη ληστεία στο σπίτι της άτυχης ηλικιωμένης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 46χρονη είχε μπλεξίματα με τον τζόγο, ενώ ήταν υποψήφια βουλευτής με τη Χρυσή Αυγή το 2012 στην Α’ Θεσσαλονίκης.

Πληροφορίες αναφέρουν πως η 46χρονη, αφού έφτασε στο σπίτι, έστρεψε τις κάμερες ασφαλείας αλλού, έσπασε το τζάμι ενός παραθύρου και μπήκε από εκεί στο σπίτι επί της οδού Ικάρου στη Σαλαμίνα. Η ίδια φορούσε ανδρικά ρούχα, κουκούλα και γάντια, προκειμένου να καλύψει τα χαρακτηριστικά της.

Αφού εισέβαλε στο σπίτι, άρχισε να πιέζει την 75χρονη της, προκειμένου να της πει πού έχει χρήματα και κοσμήματα, ενώ δεν δίστασε να τη χτυπήσει με μανία στο κεφάλι, να τη μαχαιρώσει και να τη σκοτώσει, θεωρώντας ίσως ότι την είχε αναγνωρίσει.

Σύμφωνα με το ιατροδικαστικό πόρισμα που είχε δει το φως της δημοσιότητας, ο θάνατος της ηλικιωμένης γυναίκας προήλθε από βαριές κακώσεις στο κεφάλι, τον τράχηλο και τον θώρακα, από χτυπήματα με όργανο τύπου ρόπαλο, κατσαβίδι και μαχαίρι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με πληροφορίες, η ηλικιωμένη είχε στο σπίτι 8.000-10.000 ευρώ σε μετρητά και μερικές λίρες, που δεν βρέθηκαν από την έρευνα των αστυνομικών. Επίσης, από το σπίτι έλειπαν και κάποια κοσμήματα, μεγάλης αξίας.

“Την παίρναμε τηλέφωνο και δεν απαντούσε και ανησυχήσαμε γιατί δεν είχε πάει η γυναίκα εκείνη την ημέρα και ήρθαμε πολύ γρήγορα. Την βρήκαμε αμέσως. Η αδερφή μου πρόλαβε μπήκε μέσα, μετά ήρθε η ασφάλεια πάρα πολύ έγκαιρα και τα κλείσανε όλα. Η πόρτα ήταν κλειδωμένη, μπήκανε από το παράθυρο, παραβίασαν το παράθυρο” είχε δηλώσει στους δημοσιογράφους της 75χρονης.

Στην ερώτηση αν οι γείτονες άκουσαν κάτι η γυναίκα λέει: “Υπήρχε και σκυλί, ακούσανε κάποιοι αλλά δεν έγινε κάτι. Πρέπει να ήταν μεσημεριανές ώρες”.

Σύμφωνα με την κόρη της, “ήταν αποτρόπαιο. Η μητέρα μου ήταν ανήμπορη δεν μπορούσε να παλέψει. Τη σκότωσαν με τον χειρότερο τρόπο“.

Όπως είχε πει τα άτομα που μπήκαν στο σπίτι ήταν δύο και υπάρχει υλικό από κάμερες. “Υπήρχαν τρεις κάμερες στο σπίτι αλλά αυτός που μπήκε, μπήκε από τυφλή γωνία”.

Οι έρευνες της Αστυνομίας από την πρώτη στιγμή στράφηκαν προς πάσα κατεύθυνση και οι έμπειροι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών κατάφεραν μέσα από καταθέσεις να φτάσουν στα ίχνη της 46χρονης.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξιχνιάστηκε υπόθεση ανθρωποκτονίας 75χρονης ημεδαπής που τελέστηκε πρώτες πρωινές ώρες της 31ης Οκτωβρίου 2025 στη Σαλαμίνα.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 46χρονης ημεδαπής, για ανθρωποκτονία με δόλο, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα και την ενδοοικογενειακή βία.

Ειδικότερα, ως προς το ιστορικό της υπόθεσης, απογευματινές ώρες της 31-10-2025 η 75χρονη βρέθηκε νεκρή από συγγενικά της πρόσωπα, εντός μονοκατοικίας όπου διέμενε μόνη της στη Σαλαμίνα.

Κατά την αυτοψία που διενεργήθηκε στον τόπο του εγκλήματος διαπιστώθηκε ότι η σορός της 75χρονης έφερε βαριές κακώσεις και εκτεταμένα θλαστικά τραύματα στο τριχωτό του κεφαλιού της, στον τράχηλο και στο θώρακα.

Από τη νεκροψία – νεκροτομή στη σορό της θανούσας διαπιστώθηκαν βαριές κακώσεις κεφαλής, τραχήλου και θώρακα από θλων και νύσσον και τέμνον όργανο.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, πρώτες πρωινές ώρες της 31-10-2025 η κατηγορούμενη κατευθύνθηκε προς την οικία της 75χρονης και, αφού παραβίασε παράθυρο της οικίας της, την τραυμάτισε θανάσιμα, ενώ τόσο για την προσέγγιση όσο και τη διαφυγή της από τον τόπο του εγκλήματος χρησιμοποίησε αυτοκίνητο.

Στο πλαίσιο των ερευνών του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας η κατηγορούμενη εντοπίστηκε στην οικία της και προσήχθη στην έδρα της ανωτέρω Υπηρεσίας.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.