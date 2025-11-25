Σαλαμίνα: Υποψήφια βουλευτής με τη Χρυσή Αυγή και εθισμένη στον τζόγο η 46χρονη που σκότωσε την πεθερά της

Λύθηκε το μυστήριο με τη στυγερή δολοφονία της 75χρονης που είχε γίνει την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025 στη Σαλαμίνα.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ανθρωποκτονιών, ύστερα από τις έρευνες, κατέληξαν στο συμπέρασμα πως δεν επρόκειτο για ληστεία μετά φόνου από αγνώστους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έτσι, προσήχθη στη ΓΑΔΑ η νύφη του θύματος και τελικά ομολόγησε ότι ήταν η ίδια που σκότωσε την πεθερά της.

Η 46χρονη που συνελήφθη, σύμφωνα με πληροφορίες είχε χρέη λόγω τζόγου και αποφάσισε να σκηνοθετήσει τη ληστεία στο σπίτι της άτυχης ηλικιωμένης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 46χρονη είχε μπλεξίματα με τον τζόγο, ενώ ήταν υποψήφια βουλευτής με τη Χρυσή Αυγή το 2012 στην Α’ Θεσσαλονίκης.

Υπενθυμίζεται ότι η 46χρονη μπήκε στο σπίτι επί της οδού Ικάρου στη Σαλαμίνα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της, σπάζοντας το τζάμι ενός παραθύρου.

Στη συνέχεια, άρχισε να πιέζει την 75χρονη της, προκειμένου να της πει πού έχει χρήματα και κοσμήματα, ενώ δεν δίστασε να τη χτυπήσει με μανία και να τη σκοτώσει, θεωρώντας ίσως ότι την είχε αναγνωρίσει. Αφού τη σκότωσε, άρπαξε κάποια χρήματα και κοσμήματα που βρήκε στο σπίτι και έγινε “καπνός”.

Σύμφωνα με το ιατροδικαστικό πόρισμα, που είχε δει το φως της δημοσιότητας, ο θάνατος της ηλικιωμένης γυναίκας προήλθε από βαριές κακώσεις στο κεφάλι, τον τράχηλο και τον θώρακα, από χτυπήματα με όργανο τύπου ρόπαλο, κατσαβίδι και μαχαίρι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι έρευνες της Αστυνομίας από την πρώτη στιγμή στράφηκαν προς πάσα κατεύθυνση και οι έμπειροι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών κατάφεραν μέσα από καταθέσεις να φτάσουν στα ίχνη της 46χρονης.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξιχνιάστηκε υπόθεση ανθρωποκτονίας 75χρονης ημεδαπής που τελέστηκε πρώτες πρωινές ώρες της 31ης Οκτωβρίου 2025 στη Σαλαμίνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 46χρονης ημεδαπής, για ανθρωποκτονία με δόλο, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα και την ενδοοικογενειακή βία.

Ειδικότερα, ως προς το ιστορικό της υπόθεσης, απογευματινές ώρες της 31-10-2025 η 75χρονη βρέθηκε νεκρή από συγγενικά της πρόσωπα, εντός μονοκατοικίας όπου διέμενε μόνη της στη Σαλαμίνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά την αυτοψία που διενεργήθηκε στον τόπο του εγκλήματος διαπιστώθηκε ότι η σορός της 75χρονης έφερε βαριές κακώσεις και εκτεταμένα θλαστικά τραύματα στο τριχωτό του κεφαλιού της, στον τράχηλο και στο θώρακα.

Από τη νεκροψία – νεκροτομή στη σορό της θανούσας διαπιστώθηκαν βαριές κακώσεις κεφαλής, τραχήλου και θώρακα από θλων και νύσσον και τέμνον όργανο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως προέκυψε από την έρευνα, πρώτες πρωινές ώρες της 31-10-2025 η κατηγορούμενη κατευθύνθηκε προς την οικία της 75χρονης και, αφού παραβίασε παράθυρο της οικίας της, την τραυμάτισε θανάσιμα, ενώ τόσο για την προσέγγιση όσο και τη διαφυγή της από τον τόπο του εγκλήματος χρησιμοποίησε αυτοκίνητο.

Στο πλαίσιο των ερευνών του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας η κατηγορούμενη εντοπίστηκε στην οικία της και προσήχθη στην έδρα της ανωτέρω Υπηρεσίας.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.