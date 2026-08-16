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Σαλαμίνα: Άρθηκαν όλες οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της φωτιάς

Κανονικά διεξάγεται πλέον η κυκλοφορία των οχημάτων στο νησί – Νεότερη ενημέρωση από την Ελληνική Αστυνομία.

Σαλαμίνα: Άρθηκαν όλες οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της φωτιάς
Κανονικά διεξάγεται πλέον η κυκλοφορία στη Σαλαμίνα, μετά την άρση των έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων λόγω της πυρκαγιάς.
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Κανονικά διεξάγεται πλέον η κυκλοφορία των οχημάτων στη Σαλαμίνα, καθώς άρθηκαν όλες οι έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που είχαν τεθεί σε εφαρμογή εξαιτίας των μεγάλων πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν το απόγευμα της Κυριακής (16/8).

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση από την Ελληνική Αστυνομία, οι εκτροπές που είχαν εφαρμοστεί σε σημεία του οδικού δικτύου του νησιού δεν βρίσκονται πλέον σε ισχύ και η κυκλοφορία πραγματοποιείται κανονικά.

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Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που είχαν εφαρμοστεί

Νωρίτερα, λόγω της εξέλιξης των πύρινων μετώπων, η ΕΛ.ΑΣ. είχε προχωρήσει σε εκτροπές της κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Περιστερίων, στις περιοχές Κολώνες και Περιστέρια, καθώς και στην οδό Αγίας Ζώνης στην Κακή Βίγλα.

Οι ρυθμίσεις είχαν εφαρμοστεί προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των δυνάμεων που επιχειρούσαν στα μέτωπα της πυρκαγιάς και η ασφαλής απομάκρυνση των πολιτών από τις περιοχές που απειλούνταν.

Πλέον, με τη νεότερη ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ., όλοι οι συγκεκριμένοι περιορισμοί έχουν αρθεί.

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