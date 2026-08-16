Φωτιά στη Σαλαμίνα: Δύο νεκροί – Στους 502 οι απεγκλωβισμένοι, 9 άτομα με εγκαύματα

Τραγική εξέλιξη στη μεγάλη φωτιά που μαίνεται στη Σαλαμίνα, καθώς δύο σοροί αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης στην περιοχή Περιστέρια.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, οι δύο σοροί βρέθηκαν επί της οδού Ανδρομάχης, κοντά στην περιοχή όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

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Πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για ανδρόγυνο, ωστόσο μέχρι στιγμής τα στοιχεία των δύο θυμάτων δεν έχουν ταυτοποιηθεί επισήμως.

Την ίδια ώρα, βρίσκεται σε εξέλιξη τεράστια επιχείρηση των Αρχών, καθώς 364 πολίτες έχουν απεγκλωβιστεί διά θαλάσσης από Σατερλί και Κολώνες, ενώ εννέα άτομα με εγκαύματα έχουν διακομιστεί στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας.

Η φωτιά εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την έναρξη της πυρκαγιάς στα Περιστέρια στις 14:43.

Μέσα στα επόμενα λεπτά, η φωτιά εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα, με τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή να δυσχεραίνουν σημαντικά την κατάσταση. ΔΙΠΛΟ ΜΕΤΩΠΟ ΦΩΤΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΚΗ ΒΙΓΛΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ ΣΤΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑ (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Οι φλόγες καίνε πεύκα, ενώ από το πέρασμα της πυρκαγιάς έχουν προκληθεί ζημιές και σε κατοικίες.

Παράλληλα, δεύτερο πύρινο μέτωπο εκδηλώθηκε περίπου στις 15:00 στην περιοχή Σελήνια, με αποτέλεσμα να βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη κινητοποίηση σε διαφορετικά σημεία του νησιού.

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Στους 502 οι απεγκλωβισμένοι – Βίντεο από την επιχείρηση

Στους 502 ανέρχονται πλέον οι πολίτες που έχουν απεγκλωβιστεί από τις θαλάσσιες περιοχές Σατερλί και Κολώνες, σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος.

Οι πολίτες έχουν μετεπιβιβαστεί σε τέσσερα επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία, ενώ 362 από τους διασωθέντες μεταφέρονται με ένα από τα πλοία στο λιμάνι της Φανερωμένης, προκειμένου να αποβιβαστούν με ασφάλεια.

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ΔΙΠΛΟ ΜΕΤΩΠΟ ΦΩΤΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΚΗ ΒΙΓΛΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ ΣΤΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

Η μεγάλη επιχείρηση απομάκρυνσης από θαλάσσης συνεχίζεται, με τις δυνάμεις του Λιμενικού να παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα στις πληγείσες παράκτιες περιοχές του νησιού.

Δείτε βίντεο από την επιχείρηση του Λιμενικού:

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Τα τρία πλοία παραμένουν στην περιοχή προκειμένου να συνεχίσουν να συνδράμουν στην επιχείρηση.

Με μέριμνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. συμμετέχουν επτά πλωτά σκάφη του Λιμενικού, με τη συνδρομή και ιδιωτικών μέσων.

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ΔΙΠΛΟ ΜΕΤΩΠΟ ΦΩΤΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΚΗ ΒΙΓΛΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ ΣΤΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

Για την απομάκρυνση πολιτών από την παραλία Σατερλί έχουν επίσης κινητοποιηθεί, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δύο πλοία και ένα ταχύπλοο σκάφος του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και σκάφη του Λιμενικού.

Εννέα άτομα με εγκαύματα στο Κέντρο Υγείας

Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται το ΕΚΑΒ, το οποίο έχει ενισχύσει σημαντικά τις δυνάμεις του στη Σαλαμίνα.

Στο πεδίο επιχειρούν έξι ασθενοφόρα, μία Κινητή Ιατρική Μονάδα και δύο μοτοσυκλέτες Άμεσης Επέμβασης.

Μέχρι στιγμής έχουν διακομιστεί στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας συνολικά εννέα άτομα με εγκαύματα.

192 πυροσβέστες, 14 εναέρια μέσα

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στα πύρινα μέτωπα του νησιού.

Συνολικά έχουν κινητοποιηθεί 192 πυροσβέστες, με 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 48 οχήματα και εθελοντές.

Από αέρος έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά έξι αεροσκάφη και οκτώ ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα χρησιμοποιείται για τον συντονισμό των εναέριων μέσων. ΔΙΠΛΟ ΜΕΤΩΠΟ ΦΩΤΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΚΗ ΒΙΓΛΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ ΣΤΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Σαλαμίνας.

Διαδοχικές εκκενώσεις μέσω του 112

Από τις 14:55 έχουν εκδοθεί διαδοχικά μηνύματα του 112 για ενημέρωση και απομάκρυνση πολιτών.

Οδηγίες εκκένωσης έχουν δοθεί για τις περιοχές Περιστέρια, Αίας Κλαμπ, Κολώνες, ΔΕΗ Χαλιώτη, Περάνι και Κακή Βίγλα, με τους πολίτες να καλούνται να κινηθούν προς Αιάντιο και παραλία Σατερλί, ανάλογα με το σημείο στο οποίο βρίσκονται.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Κολώνες #Σαλαμίνας της περιφέρειας #Αττικής απομακρυνθείτε μέσω Λεωφόρου Περιστεριών πρός παραλία #Σατερλί



‼️Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki…— 112 Greece (@112Greece) August 16, 2026

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Σαλαμίνα

Λόγω της πυρκαγιάς, η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε σημεία του νησιού.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιούνται οι ακόλουθες εκτροπές:

Στη Λεωφόρο Περιστερίων , από το ύψος της οδού Αισώπου στην περιοχή Κολώνες, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Περιστέρια.

, από το ύψος της οδού Αισώπου στην περιοχή Κολώνες, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Περιστέρια. Στη Λεωφόρο Περιστερίων , από το ύψος της οδού Πυλέως στην περιοχή Περιστέρια, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κολώνες.

, από το ύψος της οδού Πυλέως στην περιοχή Περιστέρια, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κολώνες. Στην οδό Αγίας Ζώνης, από το ύψος της οδού Σουλίου στην περιοχή Κακή Βίγλα, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Σελήνια.

Η επιχείρηση των Αρχών παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, με το βάρος να έχει πέσει τόσο στην αντιμετώπιση των πύρινων μετώπων όσο και στην προστασία και απομάκρυνση των πολιτών.