Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το Σάββατο στο κέντρο της Αθήνας λόγω του εορτασμού του Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στο κέντρο της Αθήνας, λόγω των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Πολιούχου και Πρώτου Επισκόπου Αθηνών Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη.

Συγκεκριμένα, από τις 06:00 έως την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση των οχημάτων, ενώ από τις 15:00 και έως το πέρας των εκδηλώσεων θα πραγματοποιείται σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας στις οδούς Σκουφά, Λυκαβηττού, Δημοκρίτου, Σόλωνος, Σέκερη, Κανάρη και στην πλατεία Φιλικής Εταιρείας.

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Ειδικότερα, οι ρυθμίσεις θα ισχύσουν στα εξής σημεία:

-Σκουφά, στο τμήμα μεταξύ Ομήρου και πλατείας Φιλικής Εταιρείας

-Λυκαβηττού, στο τμήμα μεταξύ Σκουφά και Σόλωνος

-Δημοκρίτου, στο τμήμα μεταξύ Σκουφά και Σόλωνος

-Σόλωνος, στο τμήμα μεταξύ Λυκαβηττού και Κανάρη

-Σέκερη, σε όλο το μήκος της

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-Κανάρη, σε όλο το μήκος της

-Πλατεία Φιλικής Εταιρείας.

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Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν τη διέλευση από τα συγκεκριμένα σημεία κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων.