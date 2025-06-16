“Σαφάρι” της Τροχαίας στην Αττική – Βεβαιώθηκαν 1.222 παραβάσεις

Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων και τροχονομικών ελέγχων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής για την πρόληψη της οδήγησης καθ’ υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας, πραγματοποιήθηκε από 12 έως 14 Ιουνίου 2025 ειδική εξόρμηση σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο του Νομού Αττικής.

Πιο συγκεκριμένα, αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (ΟΕΠΤΑ) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής πραγματοποίησαν 4.270 έλεγχους σε κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αττικής (Λ. Αθηνών-Σουνίου, Λ. ΝΑΤΟ, Λ. Συγγρού) και προχώρησαν στη βεβαίωση 1.222 παραβάσεων, όπως ενδεικτικά, για υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας, μη χρήση ζώνης ασφαλείας, χρήση κινητού τηλεφώνου.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ «οι έλεγχοι θα συνεχισθούν με την ίδια ένταση και θα διενεργούνται σε περιοχές της Αττικής, που παρουσιάζουν αυξημένη και επικίνδυνη παραβατικότητα».

