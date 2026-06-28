Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 42χρονος Ουκρανός που έτρεχε με 149 χλμ/ώρα στην περιφερειακή οδό

Ένας 42χρονος ουκρανικής υπηκοότητας συνελήφθη στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης το βράδυ του Σαββάτου, σε κατάσταση μέθης, να παραβιάζει το όριο ταχύτητας.

Το αυτοκίνητο κινούνταν με 149 χλμ την ώρα, πολύ πιο πάνω από το όριο ταχύτητας των 60 χλμ/ώρα, στο συγκεκριμένο σημείο και η παράβαση ταυτοποιήθηκε από το ειδικό μηχάνημα ραντάρ της τροχαίας.

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Ο οδηγός υποβλήθηκε και σε αλκοοτεστ, από τους αστυνομικούς που τον σταμάτησαν, το οποίο έδειξε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, με ένδειξη πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια και σήμερα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.