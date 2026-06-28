Συμφωνείτε με τη φορολόγηση της υπερπολυτελούς  διαβίωσης;
Συμφωνείτε με τη φορολόγηση της υπερπολυτελούς  διαβίωσης; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Συμφωνείτε με τη φορολόγηση της υπερπολυτελούς  διαβίωσης; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 42χρονος Ουκρανός που έτρεχε με 149 χλμ/ώρα στην περιφερειακή οδό

Το όριο ταχύτητας ήταν τα 60 χλμ/ώρα

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 42χρονος Ουκρανός που έτρεχε με 149 χλμ/ώρα στην περιφερειακή οδό
DEBATER NEWSROOM

Ένας 42χρονος ουκρανικής υπηκοότητας συνελήφθη στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης το βράδυ του Σαββάτου, σε κατάσταση μέθης, να παραβιάζει το όριο ταχύτητας.

Το αυτοκίνητο κινούνταν με 149 χλμ την ώρα, πολύ πιο πάνω από το όριο ταχύτητας των 60 χλμ/ώρα, στο συγκεκριμένο σημείο και η παράβαση ταυτοποιήθηκε από το ειδικό μηχάνημα ραντάρ της τροχαίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο οδηγός υποβλήθηκε και σε αλκοοτεστ, από τους αστυνομικούς που τον σταμάτησαν, το οποίο έδειξε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, με ένδειξη πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια και σήμερα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ