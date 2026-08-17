“Σαφάρι” της Τροχαίας στην Αττική: Πάνω από 14.000 έλεγχοι – Συνελήφθησαν 12 οδηγοί υπό την επήρεια αλκοόλ

Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων και τροχονομικών ελέγχων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α., πραγματοποιήθηκε από πρώτες πρωινές ώρες της 10-8-2026 έως πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (17-8-2026), ειδική εξόρμηση σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο του Νομού Αττικής, στην οποία συμμετείχαν Αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και των Τμημάτων Τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α..

Στο πλαίσιο αυτό διενεργήθηκαν -14.032- έλεγχοι αλκοολομέτρησης, βεβαιώθηκαν -145- παραβάσεις και συνελήφθησαν -12- οδηγοί, υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mg/l.

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Επιπλέον, βεβαιώθηκαν -4.764- παραβάσεις, όπως ενδεικτικά, για υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας, μη χρήση προστατευτικού κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου, παραβίαση σηματοδοτών, στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης κ.α.

Ακόμα, ακινητοποιήθηκαν -653- οχήματα, εκ των οποίων -65- μεταφέρθηκαν με γερανό, ενώ αφαιρέθηκαν -777- άδειες ικανότητας οδήγησης και -255- άδειες κυκλοφορίας.

Σημειώνεται ότι τα θετικά αποτελέσματα των ελέγχων ανέρχονται σε μόλις 1,03% επί του συνόλου.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε ειδική εξόρμηση για την πρόληψη της οδήγησης καθ’ υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας όπου διενεργήθηκαν -422- έλεγχοι οχημάτων και βεβαιώθηκαν -137- παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα, μεταξύ των οποίων, σε οχήματα που κινούνταν με ταχύτητες 163 και 161 χλμ/ωρα σε σημεία με όριο ταχύτητας τα 70 χλμ/ωρα.

Οι έλεγχοι για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχισθούν με την ίδια ένταση.