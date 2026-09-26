Αττική Οδός: Συνελήφθη 49χρονος που οδηγούσε μεθυσμένος – Του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα από το 2003 για πάνω από 2.000 μέρες

Συνελήφθη, απογευματινές ώρες της 24-9-2026 από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αττικής Οδού/Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α., 49χρονος ημεδαπός ο οποίος κατελήφθη να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ επί της Αττικής Οδού ενώ του είχε αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης το 2023 για -2005- ημέρες.

Όπως διαπιστώθηκε από τον έλεγχο των αστυνομικών, ο 49χρονος οδηγούσε, απογευματινές ώρες της 24-9-2026, όχημα επί της Αττικής Οδού στην περιοχή των Αχαρνών υπό την επήρεια αλκοόλ σε ποσοστό 0,67 mg/l ενώ δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας.

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Επιπρόσθετα, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι η άδεια ικανότητας οδήγησης του 49χρονου είχε αφαιρεθεί την 11-12-2023 για -2005- ημέρες από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ καθ’ υποτροπή.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.